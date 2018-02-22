الكشف عن أهم أسرار الرئيس العراقي الراحل "صدام حسين"

الكشف عن أهم أسرار الرئيس العراقي الراحل "صدام حسين"
صدام حسين
رام الله - دنيا الوطن
كشف بديع عارف، محامي الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين، عن السر الذي دفع صدام حسين لعدم مقاومة القوة الأمنية الأمريكية التي اعتقلته، معتبراً أن ذلك ظل سراً احتفظ به في قلبه لسنوات.

وقال عارف، وفق ما أوردت صحيفة (الرأي اليوم) الأردنية:  "وجهت سؤالاً لصدام حسين بشأن عدم مقاومة القوة الأمنية الأمريكية التي اعتقلته، وكان جوابه أنه كان يخطط للتفاوض باسم الشعب العراقي، وعلى أساس أنه رئيس دولة".

وأوضح عارف، أن الهدف في ذهن الرئيس الراحل هو حقن دماء العراقيين، وبالتالي لم يظهر أي مقاومة، لأنه تحرك انطلاقاً من حافز له علاقة باعتقاله بضرورة التفاوض مع القوة المحتلة، لحقن دماء الشعب العراقي، وعلى أساس ما هو متعارف عليه.

وكانت القوات الأمريكية، قد ألقت القَبض على الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، في كانون الأول/ ديسمبر 2003، وظهر في شريط فيديو لعملية الاعتقال، أن صدام لم يظهر أي مقاومة.

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