الجيش المصري يُعلن نتائج العملية الشاملة "سيناء 2018"

الجيش المصري يُعلن نتائج العملية الشاملة "سيناء 2018"
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قال المتحدث العسكري المصري العقيد تامر الرفاعي، 71 مسلح قتلوا، وضبط 1852 آخرين، لافتاً إلى أن الجيش دمر 1182 وكراً، و158 هدفاً، و14 عربة دفع رباعي محملة بالذخائر في الحدود الغربية، و53 مزرعة "بانجو" وأكثر من 39 طناً من المواد المخدرة، وأكثر من 2 مليون قرص مخدر، والإفراج عن عدد كبير ممن تم القبض عليهم بعد ثبوت عدم تورطهم في عمليات "سيناء 2018".

وأوضح الرفاعي، خلال مؤتمر صحفي حول مستجدات العملية الشاملة في سيناء،  أن العملية أسفرت عن مقتل سبعة جنود مصريين بمناطق العمليات، وإصابة ستة آخرين.

وأكد اكتشاف وتدمير ثلاث فتحات لأنفاق بواسطة قوات حرس الحدود والمهندسين العسكريين بالجيش المصري، واكتشاف وتدمير 393 عبوة ناسفة وكميات كبيرة من مادة c4 ومادة TNT، وتدمير وضبط 112 عربة و269 دراجة نارية خاصة بالعناصر المسلحة.

وقال الرفاعي، إن قوات حرس الحدود تقوم بتأمين المجرى الملاحي لقناة السويس، وإن بقية التشكيلات تقوم بعملها بالتعاون مع قوات الشرطة داخل المحافظات كما تم تشكيل قوة لمواجهة المسلحين في الظهير الصحراوي لمنطقة الدلتا.

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