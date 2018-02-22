الكشف عن تفاصيل المباحثات المصرية مع وفد حماس بالقاهرة

رام الله - دنيا الوطن

كشف عضو المكتب السياسي لحركة حماس، خليل الحية، تفاصيل المباحثات التي يجريها وفد الحركة في العاصمة المصرية (القاهرة)، مؤكداً أن حركته متمسكة بملف المصالحة، وهي قائمة برعاية مصرية ،لكنها تسير ببطء، وأن القاهرة، سترسل وفداً لمتابعة تطبيق ما تم الاتفاق عليه.



وطالب الحيّة، وفق ما أوردت قناة (الغد)، الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بدفع عجلة المصالحة، لمواجهة عملية تصفية القضية الفلسطينية و"صفقة القرن".



وفيما يتعلق بالتقارير التي تتحدث عن وصول وفد عسكري من كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح المسلح لحركة حماس إلى القاهرة لبحث ملف الأسرى، نفى الحيّة ذلك، وأكد أنه لا يوجد بين وفد الحركة ممن هم مكلفون بملف تبادل الأسرى مع إسرائيل، مشيراً إلى أن هذا الملف لم يطرح على وفد الحركة خلال زيارتهم إلى القاهرة.



وعن استعداد حركة (حماس) لمرحلة ما بعد الرئيس الفلسطيني، طالب الحيّة الرئيس أبو مازن، بأن يعيد ترتيب البيت الفلسطيني الداخلي لنقل السلطة بسلاسة، مشدداً على ضرورة تطبيق ما تم الاتفاق عليه في بنود المصالحة، إذ إن الاتفاق يتحدث عن قيادة وطنية واحدة.



وأكد الحيّة، أن المخرج للحالة الفلسطينية بإعادة الشرعيات، وبناء المؤسسات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني عبر الانتخابات، موضحاً أن الذهاب للانتخابات هو الحل الأسلم عبر التوافق على ذلك سريعاً.