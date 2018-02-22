التنمية الاجتماعية تبدأ باعداد نظام للمتابعة والتقييم لبرنامج التمكين الاقتصادي

رام الله - دنيا الوطن

اختتمت وزارة التنمية الاجتماعية مساء اليوم الخميس، ورشة العمل الاولى حول اعداد خطة المتابعة والتقييم لبرنامج التمكين الاقتصادي للاشخاص ذوي الاعاقة والتي استهدفت موظفي الادارة العامة للاشخاص ذوي الاعاقة في الوزارة ووالادارة العامة للتخطيط وادارة التمكين الاقتصادي ومرشدي الاعاقة والتمكين في مديريات التنمية الاجتماعية، عقدت الورشة في فندق اوسيز بمدينة أريحا بدعم من الاتحاد الأوروبي.



أنور حمام الوكيل المساعد لشؤون المديريات الشمالية قال "أن هذه الورشة تحمل أهمية بالغة حيث تهدف لتطوير نظام للمتابعة والتقييم في وزارة التنمية الاجتماعية، ومن أجل ذلك سيتم انشاء مرحلة تجريبية من خلال التركيز على مشروع التمكين الاقتصادي للاشخاص ذوي الاعاقة، وتعميق العمل حول التقييم والمتابعة باعتباره احدى المكونات الاساسية التي تحتاج لتطوير داخل الوزارة، خصوصا وان توجهات الوزارة الجديدة التي يقودها د. ابراهيم الشاعر وزير التنمية الاجتماعية تركز على المقاربة التمكينية والحقوقية والتشاركية والاستثمار بالموارد المحلية، واعادة الاعتبار للخدمات الاجتماعية وما يتطلبة ذلك من انشاء مجموعات للتخطيط على المستوى المحلي ومعيرة الخدمات وانظمة الاعتماد وأدارة الحالة والرعاية المجتمعية والتقييم والمتابعة.



وأوضح حمام ان الورشة وقفت بشكل دقيق على خريطة التفكير لقياس الأداء والمراحل التي تحدد قياس الاداء انطلاقا من اختيار المقياس وجمع البيانات وحفظها وتحليلها وتقديم التقارير وما تضمنه من نتائج وتوصيات.



كيرستي رايت خبيرة المتابعة والتقييم لفريق الاتحاد الاوروبي قالت" هذه هي البداية لفهم ما المقصود بقياس الأداء والمتابعة والتقييم، وسوف يساعد هذا التدريب الوزارة في تطوير كرامتها وخصوصيتها خاصة بمجال تقديم الخدمات للمواطنين، واوضحت رايت ان الأشهر القادمة سوف تكون أكثر عمقا حول مختلف مفاهيم قياس الأداء حيث تستهدف التدريبات مقر الوزارة ومختلف مديريات التنمية الاجتماعية، حتى يتم تصميم متكامل لقياس الأداء وكافة مجالات المتابعة والتقييم لمشاريع التمكين الاقتصادي للأشخاص ذوي الاعاقة.



أمين عنابي مدير عام الادارة العامة للأشخاص ذوي الاعاقة قال" ان هذا التدريب يساعد الوزارة على التقييم على أساس علمي ومدروس الأمر الذي يساهم في تطوير التوجهات المهنية للعمل مع الأشخاص ذوي الاعاقة في اطار التمكين الاقتصادي مما يؤدي الى ادماج الأشخاص ذوي الاعاقة في المجتمع وممارسة حقوقهم."



وتأتي الورشة ضمن مشروع المساعدة الفنية التي يقدمها الاتحاد الأوروبي لوزارة التنمية الاجتماعية لتطوير نظام الحماية الاجتماعية في فلسطين من خلال التخطيط القائم على الشراكة وبناء القدرات المؤسساتية، وتناولت الورشة خلال انعقادها عدد من المفاهيم الخاصة بأهداف قياس الأداء ومسح وتحديد النتائج القابلة للقياس وترجمة استراتيجية وزارة التنمية الاجتماعية الى مؤشرات ونتائج واضحة ومحددة وقابلة للقياس وتصميم المؤشرات للقياس وتحليل المؤشرات وكتابة التقارير حولها ودلالات التحليل لعمل وسياسات الوزارة .