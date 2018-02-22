فيديو: انطلاق تحضيرات عقد معرض أسبوع فلسطين السنوي الأول

فيديو: انطلاق تحضيرات عقد معرض أسبوع فلسطين السنوي الأول
جانب من الفعالية
خاص دنيا الوطن - بهاء بركات
نظم مجلس الأعمال الفلسطيني في دبي والإمارات الشمالية بالتعاون مع حملة حراس البيدر لدعم المنتج الوطني الفلسطيني حفل عشاء، في رام الله مساء الثلاثاء الماضي، للإعلان عن معرض (أسبوع فلسطين السنوي) لدعم المنتج، بالإضافة لفتح قنوات التواصل مع رجال الأعمال في دولة الإمارات والذي سيقام في (اكسبو) الشارقة للمعارض في الفترة الواقعة ما بين 3 إلى 11 من أيار/ مايو من العام الجاري.

من جهتها، قالت الدكتورة ليلى غنام محافظ رام الله والبيرة لـ"دنيا الوطن": إنه من المهم جدًا أهمية دعم المنتج الوطني ومقاطعة كافة المنتجات الإسرائيلية، وأن هذا المقاطعة لا يجب أن تقتصر على الجانب الاقتصادي فحسب، وإنما على الجانب الوطني والسياسي والثقافي أيضاً، من أجل الحفاظ على التراث الفلسطيني والترويج لمنتجاتنا الفلسطينية.

بالوقت الذي وضح فيه عمر عبيد الممثل عن مجلس الأعمال الفلسطيني، أن هناك جهوداً كبيرة تُبذل دوماً من أجل تعزيز العلاقة ما بين رجال الأعمال العرب والفلسطينيين والسعي المتواصل لتحقيق نجاحات أكبر وتعزيز الاستثمار في فلسطين، وإصرار المجلس على تقديم مبادرات لتعزيز هوية القدس عاصمة لدولة فلسطين.

وذكر عبيد لـ"دنيا الوطن" أن هذا الأسبوع، ستُمنح كافة الشركات والمصانع والمؤسسات الفلسطينية القدرة على تسويق منتجها الوطني لكافة المهتمين في الإمارات، وبأن الحدث سيكون على المستوى المهني المطلوب، داعياً كافة رجال الأعمال للمشاركة في المعرض.

إلى ذلك، نوه معروف الرفاعي، إلى أن حملة (حراس البيدر) حملة شبابية فلسطينية تطوعية، هدفها دعم المنتجات الوطنية، وتعمل على تعزيز ثقافة مقاطعة المنتجات الإسرائيلية داخل المجتمع الفلسطيني، بالعمل مع مختلف فئات المجتمع المحلي؛ لتعميم وخلق فكرة دعم المنتج الوطني، الذي يمتلك الجودة وعوامل المنافسة.

 






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