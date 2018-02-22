هل تحقق الشرطة الإسرائيلية بعلاقة نتنياهو بصحيفة "يسرائيل هيوم"؟

رام الله - دنيا الوطن

قالت صحيفة (يديعوت أحرونوت) العبرية: إنه بعد التوقيع على اتفاق شاهد الدولة، يطرح السؤال الآن حول التصريح الإشكالي الذي وقعه فيلبر عشية انتخابات عام 2015، والذي ادعى فيه أنه لا توجد علاقة بين رئيس الوزراء وبين الصحيفة المجانية (يسرائيل هيوم).



ففي حينه، قدم المحامي شاحر بن مئير، التماساً إلى رئيس لجنة الانتخابات المركزية، ادعى فيه أن الصحيفة المجانية تنشر دعاية انتخابية ممنوعة لصالح نتنياهو.



وكتب أن المقصود "منبر دعائي يتنكر كصحيفة"، ورداً على الشكوى نفى فيلبر، الذي كان يترأس طاقم انتخابات الليكود، وجود صلة بين نتنياهو والصحيفة المجانية، بل أصر في التصريح على أنه "لا توجد ولم تكن لرئيس الحكومة أي علاقة مع صحيفة يسرائيل هيوم، لا من حيث السيطرة ولا التنظيم ولا أي نوع آخر من العلاقة".



مع ذلك، في أعقاب التحقيق الصحفي والالتماس الذي قدمه الصحفي رفيف دروكر، اتضح أن نتنياهو أجرى محادثات هاتفية شخصية تقريباً، بشكل شبه يومي مع محرر الصحيفة المجانية في حينه، عاموس ريغف، بل شارك بدور فاعل في تحرير الصحيفة.



وتتعارض هذه المعطيات مع التصريح الذي قدمه فيلبر إلى لجنة الانتخابات في حينه، نيابة عن نتنياهو، وقد يضطر الآن إلى تقديم تفسيرات للأمر.