هل تحقق الشرطة الإسرائيلية بعلاقة نتنياهو بصحيفة "يسرائيل هيوم"؟

هل تحقق الشرطة الإسرائيلية بعلاقة نتنياهو بصحيفة "يسرائيل هيوم"؟
ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قالت صحيفة (يديعوت أحرونوت) العبرية: إنه بعد التوقيع على اتفاق شاهد الدولة، يطرح السؤال الآن حول التصريح الإشكالي الذي وقعه فيلبر عشية انتخابات عام 2015، والذي ادعى فيه أنه لا توجد علاقة بين رئيس الوزراء وبين الصحيفة المجانية (يسرائيل هيوم).

ففي حينه، قدم المحامي شاحر بن مئير، التماساً إلى رئيس لجنة الانتخابات المركزية، ادعى فيه أن الصحيفة المجانية تنشر دعاية انتخابية ممنوعة لصالح نتنياهو.

وكتب أن المقصود "منبر دعائي يتنكر كصحيفة"، ورداً على الشكوى نفى فيلبر، الذي كان يترأس طاقم انتخابات الليكود، وجود صلة بين نتنياهو والصحيفة المجانية، بل أصر في التصريح على أنه "لا توجد ولم تكن لرئيس الحكومة أي علاقة مع صحيفة يسرائيل هيوم، لا من حيث السيطرة ولا التنظيم ولا أي نوع آخر من العلاقة".

مع ذلك، في أعقاب التحقيق الصحفي والالتماس الذي قدمه الصحفي رفيف دروكر، اتضح أن نتنياهو أجرى محادثات هاتفية شخصية تقريباً، بشكل شبه يومي مع محرر الصحيفة المجانية في حينه، عاموس ريغف، بل شارك بدور فاعل في تحرير الصحيفة.

وتتعارض هذه المعطيات مع التصريح الذي قدمه فيلبر إلى لجنة الانتخابات في حينه، نيابة عن نتنياهو، وقد يضطر الآن إلى تقديم تفسيرات للأمر.

أخبار ذات صلة

منظمة العفو الدولية توجه انتقادات حادة لتركيا

منظمة العفو الدولية توجه انتقادات حادة لتركيا

روسيا تحبط هجوماً مسلحاً في سان بطرسبورغ

روسيا تحبط هجوماً مسلحاً في سان بطرسبورغ

الشهر المقبل.. البرلمان الدولي يبحث القوانين العنصرية للكنيست الإسرائيلي

الشهر المقبل.. البرلمان الدولي يبحث القوانين العنصرية للكنيست الإسرائيلي

تدهور مستوى إسرائيل على مؤشر الفساد الدولي

تدهور مستوى إسرائيل على مؤشر الفساد الدولي

قصة ساعة اليد الثمينة التي حصل عليها نتنياهو وأغضبت سارة

قصة ساعة اليد الثمينة التي حصل عليها نتنياهو وأغضبت سارة

استطلاع رأي: بنتنياهو أو بدونه.. (الليكود) يتقدم على الجميع

استطلاع رأي: بنتنياهو أو بدونه.. (الليكود) يتقدم على الجميع

التعليقات

الدنيا حكايات

دولة فلسطينية في غزة

دولة فلسطينية في غزة

شؤون فلسطينية

الوزير صيدم يفتتح مشاريع للطاقة الشمسية ويطلق &#34;الرقمنة&#34; عدداً من المدارس

الوزير صيدم يفتتح مشاريع للطاقة الشمسية ويطلق "الرقمنة" عدداً من المدارس

وزارة الزراعة تتلف كمية من الأسماك الفاسدة بمعبر كرم أبو سالم

وزارة الزراعة تتلف كمية من الأسماك الفاسدة بمعبر كرم أبو سالم

الحكومة تنعى الشهيد ياسين السراديح وتحمّل الاحتلال المسؤولية

الحكومة تنعى الشهيد ياسين السراديح وتحمّل الاحتلال المسؤولية

الحمد الله يدعو الاتحاد الأوروبي للبناء على مبادرة الرئيس عباس لتحقيق السلام

الحمد الله يدعو الاتحاد الأوروبي للبناء على مبادرة الرئيس عباس لتحقيق السلام

عربي

الأورومتوسطي: عشرات اللاجئين بليبيا قيد الاختطاف من قبل عصابات مسلحة

الأورومتوسطي: عشرات اللاجئين بليبيا قيد الاختطاف من قبل عصابات مسلحة

الجيش المصري يُعلن نتائج العملية الشاملة &#34;سيناء 2018&#34;

الجيش المصري يُعلن نتائج العملية الشاملة "سيناء 2018"

التعاون الإسلامي تدعو لتطبيق ما دعا له الرئيس عباس بمجلس الأمن

التعاون الإسلامي تدعو لتطبيق ما دعا له الرئيس عباس بمجلس الأمن

محكمة اغتيال الحريري قد تسقط التهم عن المشتبه بهم

محكمة اغتيال الحريري قد تسقط التهم عن المشتبه بهم

منوعات

فيديو: لن تصدقوا ما قاله أوسم طفل في الوطن العربي

فيديو: لن تصدقوا ما قاله أوسم طفل في الوطن العربي

رسمياً: ريهام سعيد تواجه تهمتي التحريض على الخطف والإتجار بالبشر

رسمياً: ريهام سعيد تواجه تهمتي التحريض على الخطف والإتجار بالبشر

كم بلغت تكلفة زفاف الاعلامية رؤى الصبان ؟

كم بلغت تكلفة زفاف الاعلامية رؤى الصبان ؟

لن تصدقوا عمر الفاتنة سيرين عبد النور في يوم ميلادها

لن تصدقوا عمر الفاتنة سيرين عبد النور في يوم ميلادها