الاقتصاد: الاتفاق على عقد مؤتمر حول حقوق الملكية الفكرية

رام الله - دنيا الوطن

اتفقت وزارة الاقتصاد الوطني، وملتقى رجال الأعمال الفلسطيني في محافظة الخليل، اليوم الخميس، على عقد مؤتمر حول حقوق الملكية الفكرية بمناسبة اليوم العالمي للملكية الفكرية 26 نيسان/ أبريل، والعمل على تشكيل لجنة تحضيرية لتنظيم المؤتمر.



جاء ذلك، خلال لقاء مشترك، عقدته وزيرة الاقتصاد الوطني عبير عودة مع ملتقى رجال الأعمال برئاسة نافذ الحرباوي، في مقر الوزارة بمدينة رام الله، لبحث مجالات التعاون المشترك في مجال حماية الحقوق الملكية الفردية للأفراد والشركات؛ لدورها المهم في التنمية الاقتصادية.



وبينت الوزيرة عودة خلال اللقاء، أن الوزارة قطعت شوطاً كبيراً في التحضيرات الفنية للانضمام للمنظمات الدولية ذات الصلة بالملكية الفكرية، في مقدمتها المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO)، بالإضافة إلى تعزيز العلاقة بين الوزارة والمنظمات الدولية مثل (الوايبو).



وأشارت الوزيرة إلى الجهود المبذولة بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية لإصدار قانون للملكية الفكرية الذي يهدف الى توحيد الإجراءات المتبعة بين شطري الوطن، ومواءمته مع المتطلبات العالمية والسوق المحلي علاوة على التعاون مع الجامعات الفلسطينية في دعم الأفكار الريادية وإنشاء مراكز دعم التكنولوجيا والابتكار، التي من شأنها أن تنعكس إيجاباً على الصناعة الفلسطينية من خلال نقل التكنولوجيا وتوطينها محلياً وتعزيز القدرة التنافسية للشركات الفلسطينية، وتساهم في عملية التنمية الاقتصادية.



بدوره، أشار الملتقى إلى النشاطات التي ينفذها لتحسين الاقتصاد الفلسطيني، وإطلاع الشركات الفلسطينية على أهمية تحسين أدائها وخدماتها بما يتواءم مع الممارسات الدولية، وخاصة في مجال الملكية الفكرية لدورها المهم في حماية حقوق المصنعين والصناعة الفلسطينية والوصول إلى الأسواق الدولية.