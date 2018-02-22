عواد: أزمة المستشفيات بغزة ليست مسؤوليتنا وخصصنا (350) مليون شيكل للتحويلات الطبية

عواد: أزمة المستشفيات بغزة ليست مسؤوليتنا وخصصنا (350) مليون شيكل للتحويلات الطبية
الوزير جواد عواد
رام الله - دنيا الوطن
قال وزير الصحة جواد عواد: إن عمال النظافة في مستشفيات قطاع غزة لا يتبعون للوزارة، وإنما لشركات تنظيف خاصة، لافتاً إلى أن وزارته، أبلغت الجهات في غزة، أن بإمكانها استغلال الإيرادات التي تأتي للوزارة للصرف على بعض الأمور، ومنها رواتب عمال النظافة.

وأضاف الوزير عواد، في تصريحات إذاعية: "هذه عطاءات ليست تحت مسؤوليتنا، فاتورتهم قليلة، وبالإمكان الأخذ من الدخل اليومي لوزارة الصحة، الذي لا نتسلمه والدفع لهم".

وأشار إلى أن وزارة الصحة، تقوم بدورها في القطاع، وما يحدث هو خارج عن مسؤولياتها، مشيراً إلى أن وزارته، حافظت على النظام الصحي من تأثير الانقسام حتى يومنا هذا، وتواصل إرسال الأدوية للقطاع بشكل مستمر.

وقال عواد، إن موازنة وزارة الصحة لعام 2018 بلغت مليار و600 ألف شيكل (نصفها يذهب للتحويلات الطبية)، مشيراً إلى أن الوزارة، ستفتتح أول مستشفى متخصص في العيون في بلدة ترمسعيا في غضون شهرين.

وبين عواد، أن الوزارة، أرسلت 25 طبيباً إلى دول أوروبية متقدمة في مجالات السرطان، استعداداً لتشغيل مركز خالد الحسن للسرطان بعد ثلاث سنوات.

وأوضح، أن الوزارة، تدفع فاتورة العلاج لغزة بقيمة 350 مليون شيكل من موازنة تبلغ مليار و600 مليون، مشيراً إلى أنه بتوجيهات من رئيس الوزراء، سترسل الوزارة اليوم أو غداً شاحنات أدوية للقطاع.

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