استطلاع رأي: بنتنياهو أو بدونه.. (الليكود) يتقدم على الجميع

استطلاع رأي: بنتنياهو أو بدونه.. (الليكود) يتقدم على الجميع
يائير لابيد زعيم حزب "يوجد مستقبل" الإسرائيلي
رام الله - دنيا الوطن
رغم كل التطورات في ملفات نتنياهو، إلا أن رائحة الانتخابات التي أعادت استطلاعات الناخبين إلى الصورة، تظهر بشكل قاطع: فوزاً مؤكداً لحزب (الليكود) بقيادة بنيامين نتنياهو أو بدونه.

ووفقاً لاستطلاع نشر أمس على (القناة العاشرة)، فإنه لو جرت الانتخابات اليوم، لكان (الليكود) برئاسة بنيامين نتنياهو، سيحظى بـ 27 مقعدًا في الكنيست.

وتشير نتائج الاستطلاع، إلى أن (الليكود) يحافظ على قوته، تمامًا كما في الاستطلاع السابق الذي أُجري قبل أسبوع، بعد نشر توصيات الشرطة بشأن نتنياهو.

كما يتبين من الاستطلاع، أن حزب (يوجد مستقبل) بزعامة يائير لابيد، يواصل الاحتفاظ بالمركز الثاني، ويحصل على 23 مقعدًا، "أي سيفقد مقعدين مقارنة بالاستطلاع السابق"، فيما يصل (المعسكر الصهيوني) إلى الترتيب الثالث بـ 15 مقعدًا.

وفحص الاستطلاع، إمكانية خوض الليكود للانتخابات بقيادة شخص آخر غير نتنياهو، وفي هذه الحالة، أيضًا، حصل الحزب على 26 مقعداً، أي أنه يخسر فقط معقدًا واحدًا، عن لو كان نتنياهو موجودًا.

وفي استطلاعات القناتين (12) و(13)، قال 42%، أنه يجب تبكير موعد الانتخابات، فيما عارض ذلك 37% من المُستطلع آراؤهم.

أخبار ذات صلة

منظمة العفو الدولية توجه انتقادات حادة لتركيا

منظمة العفو الدولية توجه انتقادات حادة لتركيا

روسيا تحبط هجوماً مسلحاً في سان بطرسبورغ

روسيا تحبط هجوماً مسلحاً في سان بطرسبورغ

الشهر المقبل.. البرلمان الدولي يبحث القوانين العنصرية للكنيست الإسرائيلي

الشهر المقبل.. البرلمان الدولي يبحث القوانين العنصرية للكنيست الإسرائيلي

تدهور مستوى إسرائيل على مؤشر الفساد الدولي

تدهور مستوى إسرائيل على مؤشر الفساد الدولي

هل تحقق الشرطة الإسرائيلية بعلاقة نتنياهو بصحيفة &#34;يسرائيل هيوم&#34;؟

هل تحقق الشرطة الإسرائيلية بعلاقة نتنياهو بصحيفة "يسرائيل هيوم"؟

قصة ساعة اليد الثمينة التي حصل عليها نتنياهو وأغضبت سارة

قصة ساعة اليد الثمينة التي حصل عليها نتنياهو وأغضبت سارة

التعليقات

الدنيا حكايات

دولة فلسطينية في غزة

دولة فلسطينية في غزة

شؤون فلسطينية

الوزير صيدم يفتتح مشاريع للطاقة الشمسية ويطلق &#34;الرقمنة&#34; عدداً من المدارس

الوزير صيدم يفتتح مشاريع للطاقة الشمسية ويطلق "الرقمنة" عدداً من المدارس

وزارة الزراعة تتلف كمية من الأسماك الفاسدة بمعبر كرم أبو سالم

وزارة الزراعة تتلف كمية من الأسماك الفاسدة بمعبر كرم أبو سالم

الحكومة تنعى الشهيد ياسين السراديح وتحمّل الاحتلال المسؤولية

الحكومة تنعى الشهيد ياسين السراديح وتحمّل الاحتلال المسؤولية

الحمد الله يدعو الاتحاد الأوروبي للبناء على مبادرة الرئيس عباس لتحقيق السلام

الحمد الله يدعو الاتحاد الأوروبي للبناء على مبادرة الرئيس عباس لتحقيق السلام

عربي

الأورومتوسطي: عشرات اللاجئين بليبيا قيد الاختطاف من قبل عصابات مسلحة

الأورومتوسطي: عشرات اللاجئين بليبيا قيد الاختطاف من قبل عصابات مسلحة

الجيش المصري يُعلن نتائج العملية الشاملة &#34;سيناء 2018&#34;

الجيش المصري يُعلن نتائج العملية الشاملة "سيناء 2018"

التعاون الإسلامي تدعو لتطبيق ما دعا له الرئيس عباس بمجلس الأمن

التعاون الإسلامي تدعو لتطبيق ما دعا له الرئيس عباس بمجلس الأمن

محكمة اغتيال الحريري قد تسقط التهم عن المشتبه بهم

محكمة اغتيال الحريري قد تسقط التهم عن المشتبه بهم

منوعات

فيديو: لن تصدقوا ما قاله أوسم طفل في الوطن العربي

فيديو: لن تصدقوا ما قاله أوسم طفل في الوطن العربي

رسمياً: ريهام سعيد تواجه تهمتي التحريض على الخطف والإتجار بالبشر

رسمياً: ريهام سعيد تواجه تهمتي التحريض على الخطف والإتجار بالبشر

كم بلغت تكلفة زفاف الاعلامية رؤى الصبان ؟

كم بلغت تكلفة زفاف الاعلامية رؤى الصبان ؟

لن تصدقوا عمر الفاتنة سيرين عبد النور في يوم ميلادها

لن تصدقوا عمر الفاتنة سيرين عبد النور في يوم ميلادها