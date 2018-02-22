استطلاع رأي: بنتنياهو أو بدونه.. (الليكود) يتقدم على الجميع

رام الله - دنيا الوطن

رغم كل التطورات في ملفات نتنياهو، إلا أن رائحة الانتخابات التي أعادت استطلاعات الناخبين إلى الصورة، تظهر بشكل قاطع: فوزاً مؤكداً لحزب (الليكود) بقيادة بنيامين نتنياهو أو بدونه.



ووفقاً لاستطلاع نشر أمس على (القناة العاشرة)، فإنه لو جرت الانتخابات اليوم، لكان (الليكود) برئاسة بنيامين نتنياهو، سيحظى بـ 27 مقعدًا في الكنيست.



وتشير نتائج الاستطلاع، إلى أن (الليكود) يحافظ على قوته، تمامًا كما في الاستطلاع السابق الذي أُجري قبل أسبوع، بعد نشر توصيات الشرطة بشأن نتنياهو.



كما يتبين من الاستطلاع، أن حزب (يوجد مستقبل) بزعامة يائير لابيد، يواصل الاحتفاظ بالمركز الثاني، ويحصل على 23 مقعدًا، "أي سيفقد مقعدين مقارنة بالاستطلاع السابق"، فيما يصل (المعسكر الصهيوني) إلى الترتيب الثالث بـ 15 مقعدًا.



وفحص الاستطلاع، إمكانية خوض الليكود للانتخابات بقيادة شخص آخر غير نتنياهو، وفي هذه الحالة، أيضًا، حصل الحزب على 26 مقعداً، أي أنه يخسر فقط معقدًا واحدًا، عن لو كان نتنياهو موجودًا.



وفي استطلاعات القناتين (12) و(13)، قال 42%، أنه يجب تبكير موعد الانتخابات، فيما عارض ذلك 37% من المُستطلع آراؤهم.