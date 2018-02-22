المعارضة الإسرائيلية تطالب بتبكير موعد الانتخابات

رام الله - دنيا الوطن

وصلت الانتقادات لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى ذروة جديدة، يوم أمس.



وقال رئيس كتلة (ميرتس) عضو الكنيست ايلان غيلؤون: إنه يعتزم تقديم مشروع قانون لحل الكنيست وتبكير موعد الانتخابات، في الأسبوع المقبل، مشيرًا إلى أنه قرر اتخاذ هذه الخطوة لأن "نتنياهو فقد ثقة الجمهور وشرعية العمل كرئيس للوزراء".



وأضاف: "نتنياهو لم يعد مناسباً للعمل كرئيس للوزراء، عندما يكون كل قرار ملوث بتضارب المصالح الأساسي كشخص يخضع للتحقيق ومشبوه جنائي".



وقالت زميلته في الكتلة، النائب تمار زاندبرغ: إن "إسرائيل يجب أن تتوجه للانتخابات.. أنا أسمع حديثاً عن استبدال نتنياهو بشخص آخر من كتلة الليكود الحالية، ولكن لا يوجد مكان لهذا لأن نتنياهو انتهى".



وقالت شيلي يحيموفيتش (المعسكر الصهيوني): "من المثير للغثيان أن أعضاء مجلس الوزراء المسؤولين عن مصير الدولة، صمتوا كالسمك، حين قال لهم نتنياهو: "عيونكم التي ترى، العمل كالمعتاد"، ولم يقل له أحدهم أن كلماته مفصولة تماماً عن الواقع أو على الأقل، يطالبه بتعيين قائم بالأعمال دائم".



وهاجمت النائب ميخال بيران (المعسكر الصهيوني) قادة أحزاب الائتلاف؛ لصمتهم في ضوء التطورات الأخيرة، وقالت: "الآن بعد أن أصبح العنوان مكتوباً على الحائط، وتتراكم الشهادات الخطيرة كل يوم، فإن اختيار الصمت لا يقل عن المساعدة في ارتكاب جريمة، لقد حان الوقت لإسقاط الحكومة".