صمت في (الليكود) ودعم متواصل لنتنياهو

صمت في (الليكود) ودعم متواصل لنتنياهو
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
رام الله - دنيا الوطن
قالت صحيفة (يسرائيل هيوم) العبرية: إنه كان من الصعب على وزراء ونواب (الليكود)، أمس، إخفاء مخاوفهم بشأن التطورات الأخيرة في قضايا نتنياهو، لكنهم واصلوا في الوقت نفسه منح ثقتهم لرئيس الوزراء، الذي واصل التظاهر بالعمل كالمعتاد.

وعرض نتنياهو على الشبكات الاجتماعية، أمس، صورة عن استطلاع الرأي الذي نشرته (يسرائيل هيوم)، وكتب "وعندما يعذبونه، سيتعزز وسيواصل الاختراق- الليكود يقفز إلى 34 مقعداً".

وفي وقت لاحق، شارك على صفحته مقالة للصحفية كارولين غليك، التي سألت في بداية المقال: "ما الذي يحدث هنا بحق الجحيم؟" التحقيقات ضد نتنياهو هي في الواقع جوهر الحملة التي تشنها وسائل الإعلام ضده منذ انتخابه زعيماً لليكود في أوائل التسعينيات، الشرطة تعمل كقوة ساحقة في خدمة وسائل الإعلام".

وخلال اجتماع المجلس الوزاري السياسي- الأمني، قال نتنياهو: "عيونكم التي ترى، العمل كالمعتاد، أنا أواصل العمل من أجل الدولة"، وفي الوقت نفسه، كان مندلبليت يجلس في الاجتماع، لكن النقاش لم يتناول التحقيقات على الإطلاق.

وواصل نتنياهو هذا الخط في المساء، عندما تناول مسألة التهديد الإيراني، وإنجازات المخابرات الإسرائيلية في خطابه في مؤتمر الرؤساء في القدس، بينما كان التلميح الوحيد إلى الموضوع عندما ختم خطابه بعبارة "إلى اللقاء في العام المقبل".

وقد أجمع كل من تحدثنا إليهم من الشخصيات الليكودية الرفيعة على الانطباع من محادثاته مع نتنياهو، بأنه مصمم على مواصلة الكفاح الذي يديره من أجل إثبات عدم وجود أساس لتقديم لائحة اتهام جنائية ضده.

 وقال أحد وزراء الليكود في هذا السياق: إن "نتنياهو يعتقد أنه يملك القدرة على صد الشكوك والاتهامات". وأضاف "إنه حقاً مليء بالروح القتالية، كشخص يحارب دفاعاً عن حياته العامة".

وأضاف عدد من الوزراء: أن نتنياهو لا يعتزم الاستقالة أو إعلان عجزه، ووفقاً لهم، فإنه يعتقد أن معظم وسائل الإعلام لا تفي بواجباتها بشكل موضوعي ومسؤول، بل "تضخم" كل جزء من المعلومات التي تصل إليها، حتى وإن لم تكن قائمة.

وأضافوا: أن "نتنياهو يضحك عندما يقرأ العناوين حول حقيقة أن عصره قد انتهى".

وقد انتقد كبار المسؤولين في الليكود، المدير العام لوزارة الاتصالات شلومو فيلبر، الذي وافق على أن يكون شاهد دولة، لكي ينقذ جلده.

وقال أحد الوزراء "إنها فعلاً خيانة من قبل شخص يدين بالكثير لنتنياهو، وهو الآن مستعد لغرس سكين في ظهره".

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