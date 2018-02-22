فيديو: الإعلام الشبابي يطلق مؤتمر "واقع الإعلام الاجتماعي في فلسطين"

خاص دنيا الوطن - عبد الله أبو حشيشأعلن المركز الشبابي الإعلامي، عن إطلاق التقرير السنوي "واقع الإعلام الاجتماعي في فلسطين خلال عام 2017"، والذي يشكل وثيقة تاريخية مهمة تُشخص واقع الإعلام الاجتماعي خلال هذا العام، الحافل بالأحداث المهمة، التي تفاعل معها عدد كبير من الفلسطينيين.وحضر المؤتمر الصحفي، الذي عقد اليوم الخميس في المركز، عدد من الشخصيات الاعتبارية إلى جانب نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، وعدد آخر من المهتمين والباحثين في هذا المجال.وأكد رئيس المركز الشبابي الإعلامي الدكتور ناجي الظاظا، خلال كلمته في المؤتمر، على أن مواقع التواصل الاجتماعي لها دور مهم في كافة مناحي المجتمع، لا سيما أن الأراضي الفلسطينية، شهدت متابعة في منصاتها المختلفة بكافة أنواعها.وأشار الدكتور الظاظا، إلى أن التقرير السنوي، يبرز أهمية استخدام مواقع التواصل الاجتماعي في عملية الحصول على المعلومات، بل أصبح هناك اعتماد أساسي على نشطاء الإعلام، في توجيه الرأي العام نحو القضايا الوطنية.