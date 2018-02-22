الإنتربول الفلسطيني: بدأنا إجراءات الملاحقة الدولية لمطلوبين للقضاء

خاص دنيا الوطن

أكد مدير مكتب الشرطة الدولية الفلسطيني (إنتربول)، العقيد محمود صلاح الدين، أن مكتب (إنتربول) الفلسطيني، بدأ إجراءات الملاحقة الدولية، لعدد من المطلوبين للقضاء الفلسطيني.



وقال صلاح الدين، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن": إنه أصبح بإمكاننا القول: إن كل من هو مطلوب للقضاء الفلسطيني، وصدرت بحقه مذكرات قضائية، ويتواجد خارج البلاد، سيتم العمل على إعادته للمثول أمام المحاكم الفلسطينية، بعيداً عن الأسماء والصفات.



وأضاف صلاح الدين: "نعتبر المطلوب للقضاء بقضايا جنائية لم يعد شخصية مرموقة، ويُعتبر مطلوباً جنائياً، وبناءً على اختصاصنا للنظر في القضايا الجنائية، سنعمل بالتعاون مع الدول الأعضاء على إعادته، ومثوله أمام القضاء الفلسطيني".



وحول أسماء الشخصيات التي يعمل (إنتربول) الفلسطيني، على تقديم طلب باعتقالها، أشار صلاح الدين، إلى أن النيابة العامة، هي الجهة المخولة بالإفصاح عن الأسماء والملفات التي يجري العمل عليها، والملاحقة الدولية لها.



يذكر، أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أكد خلال اجتماع المجلس المركزي في رام الله الشهر الماضي، أن الجهات المختصة، ستبدأ بمطالبة (إنتربول) الدولي، بإصدار مذكرات اعتقال بحق مطلوبين للقضاء الفلسطيني.



وحسب قانون الشرطة الدولية، فإنه في حال صدور مذكرة توقيف منها بحق أي شخص مطلوب لأي من الدول الأعضاء فيها يجب على كل الدول الأعضاء تسليمه للشرطة الدولية، كما أن 21 دولة عربية تعتبر عضواً في الانتربول الدولي.