محيسن لـ"دنيا الوطن": اجتماعان مُهمان للمركزية والثوري في آذار المقبل

خاص دنيا الوطن

قال الدكتور جمال محيسن عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، إن قيادة الحركة، ستعقد اجتماعين في غاية الأهمية في بداية شهر آذار/ مارس المقبل.



وأكد محيسن لـ"دنيا الوطن"، أن الاجتماع الأول هو دورة عادية للمجلس الثوري، ويعقد في الأول من آذار/ مارس، ويستمر لثلاثة أيام، لافتًا إلى أنه سيركز على الشؤون التنظيمية للحركة في الضفة الغربية، وقطاع غزة، إضافة للأمور السياسية.



وأوضح، أن اللجنة المركزية لحركة فتح، ستعقد اجتماعها الدوري في الخامس من آذار/ مارس المقبل، وسيركز على مناقشة مبادرة الرئيس محمود عباس، التي طرحها أمام مجلس الأمن في خطابه الأخير في نيويورك، وكذلك تداعيات قرار ترامب في القدس، إضافة لمناقشة ملف المصالحة الوطنية مع حركة حماس.