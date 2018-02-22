محيسن لـ"دنيا الوطن": اجتماعان مُهمان للمركزية والثوري في آذار المقبل

محيسن لـ"دنيا الوطن": اجتماعان مُهمان للمركزية والثوري في آذار المقبل
اللجنة المركزية لحركة فتح
خاص دنيا الوطن
قال الدكتور جمال محيسن عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، إن قيادة الحركة، ستعقد اجتماعين في غاية الأهمية في بداية شهر آذار/ مارس المقبل.

وأكد محيسن لـ"دنيا الوطن"، أن الاجتماع الأول هو دورة عادية للمجلس الثوري، ويعقد في الأول من آذار/ مارس، ويستمر لثلاثة أيام، لافتًا إلى أنه سيركز على الشؤون التنظيمية للحركة في الضفة الغربية، وقطاع غزة، إضافة للأمور السياسية.

وأوضح، أن اللجنة المركزية لحركة فتح، ستعقد اجتماعها الدوري في الخامس من آذار/ مارس المقبل، وسيركز على مناقشة مبادرة الرئيس محمود عباس، التي طرحها أمام مجلس الأمن في خطابه الأخير في نيويورك، وكذلك تداعيات قرار ترامب في القدس، إضافة لمناقشة ملف المصالحة الوطنية مع حركة حماس.

أخبار ذات صلة

الكشف عن تفاصيل المباحثات المصرية مع وفد حماس بالقاهرة

الكشف عن تفاصيل المباحثات المصرية مع وفد حماس بالقاهرة

التنمية الاجتماعية تبدأ باعداد نظام للمتابعة والتقييم لبرنامج التمكين الاقتصادي

التنمية الاجتماعية تبدأ باعداد نظام للمتابعة والتقييم لبرنامج التمكين الاقتصادي

فيديو: انطلاق تحضيرات عقد معرض أسبوع فلسطين السنوي الأول

فيديو: انطلاق تحضيرات عقد معرض أسبوع فلسطين السنوي الأول

الاقتصاد: الاتفاق على عقد مؤتمر حول حقوق الملكية الفكرية

الاقتصاد: الاتفاق على عقد مؤتمر حول حقوق الملكية الفكرية

عواد: أزمة المستشفيات بغزة ليست مسؤوليتنا وخصصنا (350) مليون شيكل للتحويلات الطبية

عواد: أزمة المستشفيات بغزة ليست مسؤوليتنا وخصصنا (350) مليون شيكل للتحويلات الطبية

مصرع طفل بعد سقوطه في بئر صرف صحي بغزة

مصرع طفل بعد سقوطه في بئر صرف صحي بغزة

التعليقات

الدنيا حكايات

دولة فلسطينية في غزة

دولة فلسطينية في غزة

شؤون فلسطينية

التنمية الاجتماعية تبدأ باعداد نظام للمتابعة والتقييم لبرنامج التمكين الاقتصادي

التنمية الاجتماعية تبدأ باعداد نظام للمتابعة والتقييم لبرنامج التمكين الاقتصادي

فيديو: انطلاق تحضيرات عقد معرض أسبوع فلسطين السنوي الأول

فيديو: انطلاق تحضيرات عقد معرض أسبوع فلسطين السنوي الأول

الاقتصاد: الاتفاق على عقد مؤتمر حول حقوق الملكية الفكرية

الاقتصاد: الاتفاق على عقد مؤتمر حول حقوق الملكية الفكرية

مصرع طفل بعد سقوطه في بئر صرف صحي بغزة

مصرع طفل بعد سقوطه في بئر صرف صحي بغزة

عربي

التعاون الإسلامي تدعو لتطبيق ما دعا له الرئيس عباس بمجلس الأمن

التعاون الإسلامي تدعو لتطبيق ما دعا له الرئيس عباس بمجلس الأمن

محكمة اغتيال الحريري قد تسقط التهم عن المشتبه بهم

محكمة اغتيال الحريري قد تسقط التهم عن المشتبه بهم

فيديو: يهودي في حزب &#34;النهضة&#34; بتونس

فيديو: يهودي في حزب "النهضة" بتونس

جَدَل في الكويت بسبب &#34;كَهف الشيطان&#34;

جَدَل في الكويت بسبب "كَهف الشيطان"

منوعات

فيديو: لن تصدقوا ما قاله أوسم طفل في الوطن العربي

فيديو: لن تصدقوا ما قاله أوسم طفل في الوطن العربي

رسمياً: ريهام سعيد تواجه تهمتي التحريض على الخطف والإتجار بالبشر

رسمياً: ريهام سعيد تواجه تهمتي التحريض على الخطف والإتجار بالبشر

كم بلغت تكلفة زفاف الاعلامية رؤى الصبان ؟

كم بلغت تكلفة زفاف الاعلامية رؤى الصبان ؟

لن تصدقوا عمر الفاتنة سيرين عبد النور في يوم ميلادها

لن تصدقوا عمر الفاتنة سيرين عبد النور في يوم ميلادها