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فيديو: نشر بطاريات (باتريوت) استعداداً لمناورة بين الجيشين الإسرائيلي والأمريكي
2018-02-22
توضيحية
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رام الله - دنيا الوطن
نشرت القناة 12 العبرية، مشاهد فيديو، تظهر قافلة من بطاريات الدفاع الجوي الأمريكية (باتريوت) تتجه نحو الجنوب.
وأوضحت القناة ذاتها، أن نشر البطاريات، تأتي استعداداً لمناورة ضخمة مشتركة بين الجيشين الإسرائيلي والأمريكي، والتي ستُجرى قريباً.
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