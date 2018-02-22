انفجار عبوة ناسفة قرب السفارة الأمريكية في مونتينيغرو والمنفذ يفجر نفسه

انفجار عبوة ناسفة قرب السفارة الأمريكية في مونتينيغرو والمنفذ يفجر نفسه
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
وقع انفجار قوي، في مدينة بودغوريتشا عاصمة جمهورية الجبل الأسود (مونتينيغرو)، بعد أن ألقى مجهول عبوة ناسفة على مبنى للسفارة الأمريكية في المدينة، بحسب ما ذكرته وسائل إعلامية محلية اليوم الخميس، مشيرة إلى أن الرجل فجر نفسه بعد إلقائه العبوة الناسفة.

وأوضح موقع (بورتال أناليتيكا) الإلكتروني، أن الهجوم وقع قبيل منتصف ليل الأربعاء بـ 5 دقائق، مضيفاً أن سكاناً في المنطقة سمعوا دوي انفجارين.

ووفقاً لوكالة (رويترز)، قامت مركبة تابعة للشرطة بإغلاق الشارع الذي تقع به السفارة، فيما لم تظهر أضرار بالمبنى.

ونصحت السفارة الرعايا الأميركيين بالبقاء بعيداً عن الموقع حتى إشعار آخر، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).

وقالت السفارة على موقعها الإلكتروني: "تنبه السفارة الأميركية في بودغوريتشا المواطنين الأميركيين إلى أن هناك وضعاً  أمنياً نشطاً بالسفارة، تجبنوا السفارة حتى إشعار آخر".

وأصبحت جمهورية الجبل الأسود، أصغر الجمهوريات اليوغوسلافية السابقة، الدولة التاسعة والعشرين التي تنضم لحلف شمال الأطلسي في أيار/ مايو الماضي.

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