وزير الزراعة يبحث مع وفد من نقابة الأطباء البيطريين آفاق التعاون المشترك





وأشار وزير الزراعة إلى إنشاء، وافتتاح سوق المواشي في جنوب الخليل، وأثر ذلك في المتابعة والإشراف على صحة الحيوانات، معرباً عن أمله في تعميم التجربة لتشمل كافة محافظات الوطن، وبين سلطان الجهود التي تبذلها الوزارة لإنشاء شبكة مسالخ للمواشي في المحافظات بما يضمن سلامة المنتجات الحيوانية ولإيصال منتج غذائي سليم وخالٍ من الأمراض للمستهلك.



واتفق الحضور على ضرورة وضع ضوابط على مهنة الطب البيطري وبما يحقق الأداء البيطري الجيد، إضافة إلى فتح مجالات وتوفير فرص عمل للأطباء البيطريين في المؤسسات الحكومية، وتفعيل العلاقة ما بين النقابة والادارة العامة للخدمات البيطرية لتحقيق الرؤية المشتركة للنهوض بالقطاع البيطري.



وأكد وزير الزراعة على أهمية وضع رؤية لتنمية قطاع الثروة الحيوانية، مشدداً على أن التنمية لن تتحقق إلا بتعزيز دور الخدمات البيطرية والطبيب البيطري الذي له دور كبير في مكافحة الأمراض المشتركة، مضيفاً أن الوزارة اتخذت العديد من الإجراءات المتعلقة بتعزيز دور الخدمات البيطرية.