مصرع 38 مسلحاً من طالبان في عمليات للقوات الأفغانية

مصرع 38 مسلحاً من طالبان في عمليات للقوات الأفغانية
عناصر من طالبان
رام الله - دنيا الوطن
لقي 38 مسلحاً من حركة طالبان مصرعهم اليوم الخميس، في عمليات نفذتها القوات الأمنية الأفغانية بمساندة من طائرات حلف شمال الأطلسي غربي أفغانستان.

وقال فاضل أحمد شيرازاد رئيس شرطة ولاية فرح: "إن القوات الأمنية الأفغانية نفذت عملية إثر سيطرة مسلحي طالبان على أربع نقاط تفتيش وقتل 24 شرطياً، واختطاف أربعة آخرين، لا يزال مصيرهم مجهولاً"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وقد نفذت حركة طالبان في الأسابيع الأخيرة هجمات دامية في العاصمة كابل، أسفرت عن مقتل وإصابة المئات.

فيديو أرشيفي: مقتل 20 واستسلام 29 من عناصر طالبان في أفغانستان

 

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