مصرع 38 مسلحاً من طالبان في عمليات للقوات الأفغانية

فيديو أرشيفي: مقتل 20 واستسلام 29 من عناصر طالبان في أفغانستان

رام الله - دنيا الوطنلقي 38 مسلحاً من حركة طالبان مصرعهم اليوم الخميس، في عمليات نفذتها القوات الأمنية الأفغانية بمساندة من طائرات حلف شمال الأطلسي غربي أفغانستان.وقال فاضل أحمد شيرازاد رئيس شرطة ولاية فرح: "إن القوات الأمنية الأفغانية نفذت عملية إثر سيطرة مسلحي طالبان على أربع نقاط تفتيش وقتل 24 شرطياً، واختطاف أربعة آخرين، لا يزال مصيرهم مجهولاً"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).وقد نفذت حركة طالبان في الأسابيع الأخيرة هجمات دامية في العاصمة كابل، أسفرت عن مقتل وإصابة المئات.