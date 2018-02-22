وزارة الطوارئ الروسية تحذر سكان العاصمة من الصقيع

فيديو أرشيفي: موجة صقيع في روسيا تودي بحياة اكثر من مائة شخص

رام الله - دنيا الوطنحذرت وزارة الطوارئ الروسية سكان العاصمة موسكو من صقيع قد يجتاح البلاد، لافتة إلى أن درجة الحرارة في موسكو ومقاطعة موسكو، قد تنخفض اليوم الخميس إلى 25 درجة تحت الصفر.وجاء في بيان صدر عن مركز الإعلام في الوزارة: "صباح اليوم الخميس، نتوقع الصقيع في مقاطعة موسكو، وانخفاض درجة الحرارة إلى 20 درجة تحت الصفر، وفي بعض الأماكن إلى 25 درجة تحت الصفر، ولا يستبعد وقوع حوادث في أنظمة دعم الحياة في المدينة، الأمر الذي قد يؤدي إلى وقف عمل المصانع"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).