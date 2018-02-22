محكمة اغتيال الحريري قد تسقط التهم عن المشتبه بهم

رام الله - دنيا الوطن

تقدم دفاع بعض المتهمين باغتيال رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق رفيق الحريري، بطلب إسقاط التهم عن اثنين من المشتبه بهم الأربعة.



وأفاد المدعي العام في القضية ألكسندر ميلن "عدم وجود أدلة مباشرة" في القضية، التي وجهت من خلالها للمشتبه بهم الأربعة تهم التآمر لارتكاب عمل إرهابي والقتل أو الاشتراك في القتل فيما يتصل بانفجار قنبلة، أسفر عن مقتل الحريري و21 آخرين.



وطلب ميلن من قضاة المحكمة الدولية، رفض طلب إسقاط التهم عن المشتبه بهما، معتبرًا أن "الأدلة الظرفية مقنعة والصورة الكاملة لا تظهر إلا عندما ترى كل الأجزاء، وفق تعبيره.



إلى ذلك، كشفت متحدثة باسم المحكمة، أن القضاة سيبتون في طلبات التبرئة في أقرب وقت ممكن.



وكان فنسنت كورسيل لابروس محامي الدفاع، الذي عينته المحكمة للدفاع عن المشتبه به حسين حسن عنيسي، اعتبر أن أدلة الادعاء التي تستند أساساً إلى تحليل بيانات الاتصالات "مبنية على عالم خيالي".



وقال لابروس "لا توجد مطبوعات أو صور أو نصوص أو رسائل بريد إلكتروني" أو أي دليل بالفيديو يربط موكله بمؤامرة التفجير المزعومة لقتل الحريري، وهو ما ذكره كذلك محامو سليم جميل عياش، كما لم يطلب محامو المشتبه بهما الآخران حسن حبيب مرعي وأسد حسن صبرا إسقاط التهم، علماً أن الأربعة المشتبه بهم هاربون.