فيديو: يهودي في حزب "النهضة" بتونس

فيديو. المرشح اليهودي سيمون سلامة: أعتز بإختياري الترشح للإنتخابات البلدية ممثلاً لحركة النهضة



رام الله - دنيا الوطنضمت حركة (النهضة) الإسلامية في تونس، مرشحاً يهوديًا يدعى سيمون سلامة، لخوض الانتخابات البلدية المزمع إجراؤها في البلاد بتاريخ السادس من أيار/ مايو المقبل.واعتبر قياديون في (النهضة) أن الخطوة "تجسد انفتاح الحركة"، فيما يؤكد آخرون أنها عبارة عن "مناورة سياسية" لكسب تأييد مزيد من الناخبين في الاستحقاق البلدي المقبل.وقال الناطق باسم الحركة عماد الخميري، إن "التونسي اليهودي سيمون سلامة، سيكون ضمن إحدى القوائم التابعة لحركة النهضة، بعد استكمال الإجراءات القانونية لتقديمها".إلى ذلك، عقب سلامة على اختياره ضمن قوائم حركة (النهضة)، بقوله، إنه "فخور ومعتز للغاية بهذا الاختيار في قوائم النهضة في بلدية المنستير"، مشيرًا إلى أن "الحركة عاملته باحترام كبير، أعتقد أننا مع النهضة يمكننا تغيير تونس إلى الأفضل".وبخصوص ديانته، أجاب سلامة، "لا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى".