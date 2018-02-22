جَدَل في الكويت بسبب "كَهف الشيطان"

جَدَل في الكويت بسبب "كَهف الشيطان"
ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
جدل كبير في الكويت، أثارته لعبة سُميت (كهف الشيطان)، أقيمت في جامعة الكويت، ويتم من خلالها الدخول إلى تصميم يمثل كهفًا عليه رسومات للشياطين، وذلك للفوز بخاتم مفقود.

وقالت صحيفة (القبس) إنه فيما أشاع الاحتفال بالعيد الوطني البهجة في جامعة الكويت "أثارت فعالية (كهف الشيطان)، التي أقامتها جمعية كلية التربية، ردود فعل متباينة".

ووفق الصحيفة، فإنها نقلت المواقف المتباينة من لعبة الشيطان، بالقول: إن بعض الطلبة شاركوا في هذه اللعبة، ولمسوا من خلالها التجديد في النشاطات، إلا أن آخرين كان لهم رأي مخالف، يتمثل في أن هذه اللعبة "تتعارض والمناسبة الوطنية التي عقدت من أجلها".

وتوصلت إحدى المشرفات إلى أن "اعتراض بعض الطلبة على فعالية (كهف الشيطان) جاء بسبب عدم اعتيادهم على هذه النوعية من الفعاليات التي تعتبر تجديداً ملحوظاً في الأنشطة التي تقوم بها الجمعيات، مؤكدة أنها شهدت إقبالاً من قبل الطلبة، وأثنى كثيرون عليها".

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