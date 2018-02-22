برلماني مصري: القاهرة المنفذ الوحيد لعبور الغاز الإسرائيلي

فيديو.. السيسي: احنا بفضل الله جبنا جون يا مصريين



رام الله - دنيا الوطنأكد النائب في مجلس النواب المصري محمد بدوي دسوقي، أن مصر تعتبر المنفذ الوحيد لعبور إنتاج إسرائيل وقبرص واليونان من الغاز إلى الخارج، مشيرًا إلى أن ذلك يحقق عائدًا كبيرًا للدولة المصرية.وقال دسوقي: إن استيراد الغاز الإسرائيلي، من قبل شركة مصرية خاصة، لا يعني أن هناك عجزًا في البلاد، إلا أن وضعنا الجغرافي والبنية التحتية القوية من محطات إسالة بدمياط وخطوط ربط، يعطي مصر فرصة بأن تصبح مركزًا إقليميًا لتداول الطاقة في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط.وذكر البرلماني المصري، فى بيانه أن مصر حققت انجازًا في ملف الغاز من خلال اكتشاف حقل (ظهر)، والذي يعد الاكتشاف الأكبر في الشرق الأوسط، ويحقق الاكتفاء الذاتي لمصر، كما استطاعت إنهاء النزاعات القضائية مع إسرائيل وتنازلها عن قضايا التحكيم في غرفة التحكيم السويسرية، وإسقاط ثلاثة مليارات دولار.وأوضح عضو مجلس النواب المصري، أن عمليات تداول واستيراد الطاقة تمنح طبقًا لهيئة سوق الغاز من خلال قانون سوق الغاز والطاقة، كما أن استيراد الغاز جاء بعد موافقة الهيئة.