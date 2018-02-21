نتنياهو: كثير من الدول العربية لم تعد تعتبرنا عدوا لها

نتنياهو: كثير من الدول العربية لم تعد تعتبرنا عدوا لها
رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو الأربعاء إن مصالح بعض الدول العربية "تتقاطع مع مصالحنا الأمنية خصوصا ضد داعش وإيران"، مضيفا أن "إيران هي الدولة الأكثر عدائية في العالم، وغالبية سكانها يعارضون النظام".

وفي كلمة له خلال ما يسمى بـ"مؤتمر الرؤساء" في مدنية القدس المحتلة، أشار نتنياهو إلى أن "هناك تغيرات كثيرة بمنطقة الشرق الأوسط، والكثير من الدول العربية لم تعد تعتبرنا عدوا لها"، حسب تعبيره.

وحذر نتنياهو من "قوة إيران المتزايدة بالمنطقة"، لافتا إلى أن الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية ساعدت الكثير من الدول في إحباط عشرات العمليات "الإرهابية".

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