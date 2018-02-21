الشؤون المدنية: حركة نشطة للتجار على معبر ايرز ووعود بزيادة مساحة الصيد

الشؤون المدنية: حركة نشطة للتجار على معبر ايرز ووعود بزيادة مساحة الصيد
رام الله - دنيا الوطن
قال صالح الزق رئيس لجنة غزة إن وزارة الشؤون المدنية بذلت جهود حثيثة من أجل المواطنين في غزة، مبيناً أن هناك حركة نشطة للتجارعلى معبر ايرز ووعود بزيادة مساحة الصيد. 

وأضاف الزق أنه تم إصدار امس 1200  تصريح منها 160 bmg، بينما تم إصدار الليلة 80 تصريح منها 2 bmg. وأوضح أنه بلغ عدد التصاريح خلال الثلاث ايام الماضية 1600 تصريح، وهو رقم كبير مقارنة في عدد التصاريح في الفترة الماضية بلغت 500الي 800.

 وأكد أن هناك حركة نشطة على معبر بيت حانون، حيث يستطيع التجار شراء بضائعهم مباشرة وبدون وسيط وأوضح أن هناك وعود بزيادة مساحة الصيد في شهر bmg أربعة إلى تسعة اميال، منوهاً إلى أن هناك تسهيلات أخرى مرتبطة بالاستقرار والهدوء .

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