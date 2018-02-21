مصرر تقرر إغلاق معبر رفح بشكل مفاجئ

مصرر تقرر إغلاق معبر رفح بشكل مفاجئ
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت سفارة دولة فلسطين بالقاهرة أن السلطات المصرية أبلغتها بإغلاق معبر رفح المعبر بشكل مفاجىء.

وأوضحت السفارة في بيان لها تشكيلها خلية أزمة برئاسة السفير دياب اللوح ، لمتابعة سلامة المواطنين الفلسطينيين في الطريق الدولي، الممتد بين الاسماعيلية والعريش.

وخصصت السفارة أرقام هواتف للطوارىء على مدار ٢٤ ساعة  للمواطنين العالقين، مؤكدة سعيها لبذل كافة الجهود والاتصالات للحفاظ على سلامة المواطنين الفلسطينيين، والأرقام هي :٠١٠٠١٥٤٢٧٢٤
٠١٠٠٣٨٨٨٤٤٧
٠١٠١٥١٨٠٨٠٨.

وكانت السلطات المصرية قررت فتح معبر رفح لأربعة أيام بدءاً من اليوم الأربعاء، لسفر العالقين والحالات الإنسانية في الاتجاهين.

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