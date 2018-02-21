البرغوثي: الطريق الى الحرية يمر عبر المقاومة والكفاح ضد الاحتلال

رام الله - دنيا الوطن

قال مصطفى البرغوثي، الامين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، ان طريق الحرية يمر عبر المقاومة والكفاح ضد الاحتلال الاسرائيلي، وبالمقاطعة وفرض العقوبات على نظام الفصل والتمييز العنصري الذي يفرضه الاحتلال على الشعب الفلسطيني.



واضاف البرغوثي خلال مشاركته في المظاهرة التي خرجت للتضامن مع المناضل في المقاومة الشعبية منذر عميرة أمام سجن عفر العسكري، وفي المظاهرة التي جرت على المدخل الشمالي لمدينة البيرة بالقرب من مستعمرة "بيت ايل" ان هذه المظاهرات جاءت للتضامن مع جميع الاسرى وان المقاومة السشعبية ستستمر حتى تحريرهم وتحرير أسرى المقاومة الشعبية.



واوضح البرغوثي، ان المراهنة الحقيقية هي على المقاومة والكفاح وليس على المفاوضات التي لن تحدث، وان اسرائيل لن ترتدع ولن تعترف بحقوق الشعب الفلسطيني الا بالقوة والمقاومة الشعبية وفرض عقوبات عليها.



وحيي البرغوثي المشاركات والمشاركين في مظاهرات المقاومة الشعبية التي تتصاعد وتتسع لتشمل عشرات المواقع في الضفة الغربية وقطاع غزة.