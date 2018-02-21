الاحتلال ينصب حاجزا جنوب جنين ويعيق حركة المواطنين

نصبت قوات الاحتلال، مساء اليوم الأربعاء، حاجزا عسكريا على مفترق بلدة عرابة جنوب جنين وأعاقت تحركات المواطنين.





وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال نصبت حاجزا عسكريا، فيما شرع الجنود بتوقيف المركبات وتفتيشها والتدقيق في هويات راكبيها.





رام الله - دنيا الوطن