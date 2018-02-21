الرئيسية
دنيا الرأي
الإستفتاء
أعلن معنا
راسلنا
المزيد
شؤون فلسطينية
محليات
آراء
عربي
دولي
مال وأعمال
English
شؤون فلسطينية
الاحتلال ينصب حاجزا جنوب جنين ويعيق حركة المواطنين
2018-02-21
مشاركة
رام الله - دنيا الوطن
نصبت قوات الاحتلال، مساء اليوم الأربعاء، حاجزا عسكريا على مفترق بلدة عرابة جنوب جنين وأعاقت تحركات المواطنين.
وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال نصبت حاجزا عسكريا، فيما شرع الجنود بتوقيف المركبات وتفتيشها والتدقيق في هويات راكبيها.
مشاركة
أخبار ذات صلة
قوات الاحتلال تقتحم كفل حارس للتأمين حماية للمستوطنين
الشؤون المدنية: حركة نشطة للتجار على معبر ايرز ووعود بزيادة مساحة الصيد
الشؤون المدنية: حركة نشطة للتجار على معبر ايرز ووعود بزيادة مساحة الصيد
مصرر تقرر إغلاق معبر رفح بشكل مفاجئ
البرغوثي: الطريق الى الحرية يمر عبر المقاومة والكفاح ضد الاحتلال
الأرصاد: الأمطار تعود الليلة والاثنين منخفض جوي
التعليقات
الدنيا حكايات
دولة فلسطينية في غزة
شؤون فلسطينية
قوات الاحتلال تقتحم كفل حارس للتأمين حماية للمستوطنين
الشؤون المدنية: حركة نشطة للتجار على معبر ايرز ووعود بزيادة مساحة الصيد
البرغوثي: الطريق الى الحرية يمر عبر المقاومة والكفاح ضد الاحتلال
الاحتلال ينصب حاجزا جنوب جنين ويعيق حركة المواطنين
عربي
مصر تحجب 500 موقع الكتروني منذ آيار 2017
بريطانيون يطالبون بإلغاء زيارة "محمد بن سلمان" للندن
بري: معادلة إسرائيل "مالنا لنا وما لكم لنا ولكم" مرفوضة
الكشف عن تفاصيل المقترح الأمريكي لحل الأزمة البحرية بين لبنان وإسرائيل
منوعات
مادونا: ابني سيكون رئيسا في المستقبل
فيديو: القصة الحقيقية وراء خبر وفاة "رامبو"
فيديو: جان ماري رياشي يتعرض لمؤامرة فنّية من زوجته
بعد حبسها.. ريهام سعيد تنفى علاقتها بمراسلة "صبايا الخير"