الأرصاد: الأمطار تعود الليلة والاثنين منخفض جوي

رام الله - دنيا الوطن

تنبأت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية، بأن انخفاضاً على درجات الحرارة ستبدأ الليلة، مع احتمالية تساقط الأمطار على بعض المناطق في الأراضي الفلسطينية.



وأوضح مدير دائرة الأرصاد الجوية يوسف أبو أسعد في تصريحات صحافية، أن أجواء الطقس ستكون يوم غد الخميس غائمة جزئيًا إلى غائمة، مع درجات حرارة تبقى أعلى من معدلها العام بحوالي 3 درجات مئوية.



وتوقع أن تسقط يوم غد الخميس أمطار متفرقة بين الحين والآخر على مختلف الأراضي الفلسطينية، وأن تكون الرياح ما بين غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة، والجمعة أجواء مماثلة مع فرصة ضعيفة لأمطار خفيفة متفرقة على مختلف المناطق.



وأشار أبو أسعد إلى، أن درجات الحرارة ستنخفض يوم السبت المقبل، والأجواء تكون غائمة جزئيًا إلى غائمة، مضيفًا انه "لا توجد هناك احتمالية لتساقط الأمطار، والأحد تكون الأجواء كما السبت".



وتوقع أن تشهد الأراضي الفلسطينية منخفضا جويا شاملا اعتبارا من يوم الإثنين المقبل.