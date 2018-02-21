الأعرج يبحث مع السفير الياباني مشاريع قطاع النفايات الصلبة في فلسطين

الأعرج يبحث مع السفير الياباني مشاريع قطاع النفايات الصلبة في فلسطين
رام الله - دنيا الوطن
بحث وزير الحكم المحلي حسين الأعرج، مع ممثل اليابان لدى دولة فلسطين تاكيشي اوكوبو، وممثل مؤسسة (جايكا) اليابانية في فلسطين متسووي، ترتيبات تنفيذ مشاريع قطاع النفايات الصلبة.

وأكد الأعرج خلال اللقاء، الذي عُقد في مقر الوزارة بمدينة البيرة، أهمية استكمال المشاريع في قطاع النفايات الصلبة، وضرورة الإسراع فيها لحل عدد من المشاكل والتحديات والأعباء التي تواجه هذا القطاع، والحد من تأثيرها على المواطنين والهيئات المحلية.

وأضاف أن هناك العديد من المشاريع  قيد الإنشاء في جميع أنحاء الضفة، ومنها محطات الترحيل، ومحطات التكرير والصرف الصحي، والمكبات الصحية وغيرها.

وأعرب الأعرج عن شكره لحكومة اليابان على مساهمتها السخية في دعم وتمويل هذه المشاريع، وما تقدمه لفلسطين من دعم ومساعدة في كافة المجالات.

وناقش الطرفان إنشاء محطات ترحيل في محافظات القدس وقلقيلية ونابلس، وآليات تعزيز ديمومة مشروع الصرف الصحي في أريحا، كما بحث اللقاء كيفية تجاوز العقبات التي تعترض هذه المشاريع وطرق تذليلها للإسراع في استكمال تنفيذها.

من جانبه، أشاد السفير الياباني بالتعاون الوطيد مع الوزارة، مؤكداً المضي في تقديم الدعم وإنجاز المشاريع التي من شأنها تحسين البيئة المعيشية للشعب الفلسطيني، وتطوير آليات تقديم الخدمات للمواطنين.

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