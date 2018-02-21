الوزير الشاعر: توقيع مذكرة تفاهم مع تركيا تخص الأطفال في البلدين

رام الله - دنيا الوطن

التقى د. إبراهيم الشاعر وزير التنمية الاجتماعية، وزيرة الأسرة والسياسات الاجتماعية في الجمهورية التركية، حيث بحثا سبل التعاون والتنسيق في مجال العمل الاجتماعي، وذلك على هامش المؤتمر الإسلامي الخامس للوزراء المكلفين بالطفولة المنعقد في المملكة المغربية.



وأكد الوزير الشاعر خلال اللقاء الحرص على التعاون والتنسيق مع وزارة الأسرة والسياسات الاجتماعية في الجمهورية التركية، وضع الوزيرة في صورة الجهود التي تبذلها الحكومة الفلسطينية في مجال حماية الأطفال ورعايتهم، وكذلك خطورة انتهاكات الاحتلال لحقوق الأطفال الفلسطينيين.



من جانبها، عبرت الوزيرة التركية عن دعمها الكامل للشعب الفلسطيني، واستعدادها العمل عن قرب مع وزارة التنمية الاجتماعية الفلسطينية من أجل النهوض بواقع الأطفال، وتبادل الخبرات.



وأبدت الوزيرة رغبتها في زيارة دولة فلسطين، كما وجهت دعوة للوزير الشاعر لزيارة جمهورية تركيا.



واتفق الوزيران على متابعة العمل المشترك، وتوقيع مذكرة تفاهم بهدف إعلاء شأن الأطفال في البلدين من خلال تطوير منظومة حماية اجتماعية، تضمن حقوق الأطفال التي نصت عليها المواثيق والاتفاقات الدولية.