بسيسو يبحث مع القنصل الإيطالي تعزيز التعاون الثقافي بين البلدين

بسيسو يبحث مع القنصل الإيطالي تعزيز التعاون الثقافي بين البلدين
جانب من اللقاء
رام الله - دنيا الوطن
بحث وزير الثقافة د. إيهاب بسيسو، والقنصل الإيطالي العام في القدس فابيو سيكولولفتيش، في مقر وزارة الثقافة بمدينة البيرة، اليوم، آفاق التعاون المشترك بين الدولتين.

وقدم بسيسو للقنصل الإيطالي شرحاً وافياً عن إنجازات الوزارة في الفترة الماضية، والفعاليات الثقافية المزمع إقامتها في الفترة القريبة المقبلة، ومن بينها فعاليات يوم الثقافة الوطنية، وتتواصل ما بين الثالث عشر والثلاثين من آذار/ مارس المقبل، ومعرض فلسطين الدولي للكتاب في الثالث من أيار/ مايو المقبل.

وتباحث وزير الثقافة وسيكولولفتيش في المشاركة الإيطالية بالمعرض، وتعزيز الحضور الثقافي الإيطالي في فلسطين، حيث تحدث القنصل عن سلسلة من الفعاليات الإيطالية التي تندرج في إطار الثقافة بمفهومها الشامل في عدة مدن فلسطينية، كما تم التطرق إلى آليات تعزيز الحضور الثقافي الفلسطيني في إيطاليا.

بسيسو وسيكولولفتيش بحثا أيضاً، إمكانيات الاستفادة من التجربة الإيطالية والخبرات المتراكمة لدى الجانب الإيطالي، فيما يتعلق بالتدريب واستقدام الخبراء، وغيره بما يعزز قدرات الفلسطينيين المنوي تفريغهم للعمل في المكتبة الوطنية الفلسطينية، خاصة أن لإيطاليا خبرة كبيرة في هذا المجال، وهو ما رحب به القنصل الإيطالي العام.

وشدد بسيسو على عمق العلاقات الفلسطينية الإيطالية في مختلف المجالات، ومنها المجال الثقافي، معرباً عن أمله في أن يؤسس هذا اللقاء إلى مزيد من التعاون المثمر ما بين البلدين، بما يراكم على العلاقات المتينة بين الشعبين الفلسطيني والإيطالي، فالثقافة تبقى على الدوام جسر تواصل حيوي ومهم بين الشعوب.

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