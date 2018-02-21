الاستخبارات الإسرائيلية تحبط تفجير طائرة إماراتية

الاستخبارات الإسرائيلية تحبط تفجير طائرة إماراتية
ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أكدت صحيفة (يديعوت أحرنوت) العبرية، أن وحدة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية (8200)، تمكنت من إحباط عملية خطط لها تنظيم الدولة، العام الماضي، لتفجير طائرة تابعة لشركة الاتحاد الإماراتية.

وقالت الصحيفة: إن الاستخبارات، سمحت بنشر بعض من المعلومات حول القضية، مشيرة إلى أنه كان من المفترض، أن تنفجر الطائرة فوق الأراضي الأسترالية.

وورد في بيان صادر عن الوحدة أنها "قدمت معلومات استخباراتية حصرية منعت الهجوم، وتمكنت بالتعاون مع أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية من تمرير المعلومات إلى السلطات الأمنية المحلية التي ساعدت في اعتقال المشبوهين".

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