الحمد الله يؤكد استمرارية دعم الحكومة لجهود سلطة النقد

الحمد الله يؤكد استمرارية دعم الحكومة لجهود سلطة النقد
رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله وعزام الشوا محافظ سلطة النقد
رام الله - دنيا الوطن
أجرى رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله، اليوم الأربعاء، زيارة إلى مقر سلطة النقد، في مدينة رام الله، حيث التقى بمحافظها عزام الشوا، والمدراء فيها وأعضاء مجلس الادارة، والمدراء العامين في البنوك، وممثلين عن المجلس التنسيقي للقطاع الخاص، بحضور وزير المالية والتخطيط شكري بشارة، وزيرة الاقتصاد الوطني عبير عودة.

وبحث رئيس الوزراء العديد من القضايا المهمة التي تخص القطاع المصرفي، وجهود تطويره والنهوض به، كما ناقش سبل تعزيز التعاون بين كافة الجهات والمؤسسات المصرفية في فلسطين، ناقلاً تحيات الرئيس محمود عباس، واعتزازه بسلطة النقد والعاملين في هذا القطاع.

وجدد الحمد الله تأكيده على ضرورة التعاون والعمل على سياسات مالية محفزة، للارتقاء بهذا القطاع والخدمات التي تقدمها لصالح المواطنين، والمؤسسات، خاصة البنوك، مشيراً إلى أن المشاورات مستمرة حول تغيير العملة من خلال اللجنة الوزارية المكلفة بهذا الشأن.

وأشاد رئيس الوزراء بجهود سلطة النقد ومساعيها للارتقاء بعملها، مهنئاً إياها بالانتقال إلى المقر الجديد، والذي من المقرر ان يكون مقراً للبنك المركزي الفلسطيني، مؤكداً في الوقت ذاته تقديم كافة أشكال الدعم للقطاع المصرفي في فلسطين، رغم كافة التحديات التي تواجهنا.

وفي ختام زيارته للمقر، قام رئيس الوزراء د. الحمد الله بجولة تفقدية لبعض الأقسام في المبنى، حيث اطلع على سير عملها، والإنجازات التي حققتها.





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