بريطانيون يطالبون بإلغاء زيارة "محمد بن سلمان" للندن

رام الله - دنيا الوطن

طالب قانونيون ومؤسسات حقوقية ونشطاء من بريطانيا، بعدم تصدير الأسلحة للمملكة العربية السعودية، والمطالبة بإلغاء زيارة الأمير محمد بن سلمان، المزمعة إلى لندن.



وصعّد 22 نائباً بريطانياً، من مختلف الأحزاب، سقف المطالب بالانضمام إلى عريضة يرفضون فيها زيارة ولي العهد السعودي.



وعلل النواب ذلك بأنه "غير مرحَّب به في بلدهم"؛ وذلك بسبب الحرب التي يخوضها في اليمن، إضافة إلى سياسات بلاده الداخلية والخارجية مع البلدان المجاورة، وقد جاء في العريضة أن بن سلمان "مسؤول عن انتهاكات في بلاده وباليمن والبحرين، وكذلك الحصار على قطر"، وفق تعبيرهم.



وجاء في العريضة، التي وقّع عليها، بالإضافة إلى النواب، 10 آلاف شخص حتى الآن على موقع البرلمان، أن المسؤولين الموقِّعين يعبرون عن أسفهم لدعوة بن سلمان إلى المملكة المتحدة، مطالبين بإلغائها،، مضيفة أن "أكثر من 70% من الإعدامات التي نُفِّذت في المملكة، تمت بعد تسلُّم ولي العهد السعودي مسؤولياته".