الوزير عواد: سنرسل شحنة محملة بالأدوية لقطاع غزة خلال يومين

خاص دنيا الوطن

أعلن وزير الصحة الدكتور جواد عواد، عن إرسال شحنة محملة بالأدوية إلى قطاع غزة، خلال اليومين المقبلين، تشمل أدوية للأطفال، وأدوية للأمراض المزمنة.



وقال الدكتور عواد لـ"دنيا الوطن": إنه "بناء على تعليمات رئيس الوزراء الدكتور رامي الحمد الله، سترسل الوزارة شاحنة محملة بالأدوية إلى قطاع غزة خلال اليومين المقبلين".



وأضاف أن، "الشاحنة تشمل أدوية لمرضى السكرى والأطفال، وستصل بداية الأسبوع المقبل، عبر معبر (كرم أبو سالم)، وذلك من أجل التخفيف عن المرضى في القطاع".



وأرسلت وزارة الصحة الفلسطينية، قبل أيام، شحنة من الأدوية والمستهلكات الطبية لمستشفيات الوزارة في قطاع غزة، في ظل حاجة المستشفيات الماسة لأصناف من الأدوية، وفق الوزارة بغزة.