الوزير عواد لـ"دنيا الوطن": تعيين مدير جديد لدائرة العلاج بالخارج في غزة

خاص دنيا الوطن- محمد عوض

كشفت وزارة الصحة في حكومة التوافق الفلسطيني، عن إجراء بعض التعديلات على دائرة العلاج بالخارج في المحافظات الجنوبية، شملت تعيين مدير جديد لدائرة العلاج بالخارج في قطاع غزة.



وقال الدكتور جواد عواد وزير الصحة لـ"دنيا الوطن": إنه تم تعيين الدكتور زكريا اللوح مديراً لدائرة شراء الخدمة في قطاع غزة، خلفاً للدكتور بسام البدري، الذي شغل منصب مدير الدائرة منذ أكثر خمسة أعوام.



وأضاف الوزير: تم تعيين الدكتور بسام البدري مستشاراً له في الطب الخاص لشؤون المحافظات الجنوبية، إضافة لتعيين الدكتور محمد سلامة، مستشاراً للوزير لشؤون دائرة شراء الخدمة في المحافظات الجنوبية، وتعيين الدكتور عوض الهالول مسؤولاً للجان الطبية في المحافظات الجنوبية.



وأكد عواد، بأن الدكتور زكريا اللوح والدكتور محمد سلامة، مخولان بالتوقيع على التحويلات الطبية الصادرة، عن وزارة الصحة.



الجدير بالذكر، أن الوزير جواد عواد، قد أجرى تعديلات في وزارته قبل شهر، شملت تعيين الدكتورة أميرة الهندي مستشاراً خاصاً للعلاج بالخارج، بدلاً من إدارتها للدائرة في وزارة الصحة وتعيين الدكتور عبد الناصر دراغمة مديراً لدائرة شراء الخدمة في وزارة الصحة الفلسطينية.