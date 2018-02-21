الوزير عواد لـ"دنيا الوطن": تعيين مدير جديد لدائرة العلاج بالخارج في غزة

الوزير عواد لـ"دنيا الوطن": تعيين مدير جديد لدائرة العلاج بالخارج في غزة
لدكتور جواد عواد وزير الصحة
خاص دنيا الوطن- محمد عوض
كشفت وزارة الصحة في حكومة التوافق الفلسطيني، عن إجراء بعض التعديلات على دائرة العلاج بالخارج في المحافظات الجنوبية، شملت تعيين مدير جديد لدائرة العلاج بالخارج في قطاع غزة.

وقال الدكتور جواد عواد وزير الصحة لـ"دنيا الوطن": إنه تم تعيين الدكتور زكريا اللوح مديراً لدائرة شراء الخدمة في قطاع غزة، خلفاً للدكتور بسام البدري، الذي شغل منصب مدير الدائرة منذ أكثر خمسة أعوام.

وأضاف الوزير: تم تعيين الدكتور بسام البدري مستشاراً له في الطب الخاص لشؤون المحافظات الجنوبية، إضافة لتعيين الدكتور محمد سلامة، مستشاراً للوزير لشؤون دائرة شراء الخدمة في المحافظات الجنوبية، وتعيين الدكتور عوض الهالول مسؤولاً  للجان الطبية في المحافظات الجنوبية.

وأكد عواد، بأن الدكتور زكريا اللوح والدكتور محمد سلامة، مخولان بالتوقيع على التحويلات الطبية الصادرة، عن وزارة الصحة.

الجدير بالذكر، أن الوزير جواد عواد، قد أجرى تعديلات في وزارته قبل شهر، شملت تعيين الدكتورة أميرة الهندي مستشاراً خاصاً للعلاج بالخارج، بدلاً من إدارتها للدائرة في وزارة الصحة وتعيين الدكتور عبد الناصر دراغمة مديراً لدائرة شراء الخدمة في وزارة الصحة الفلسطينية.

أخبار ذات صلة

قوات الاحتلال تقتحم كفل حارس للتأمين حماية للمستوطنين

قوات الاحتلال تقتحم كفل حارس للتأمين حماية للمستوطنين

الشؤون المدنية: حركة نشطة للتجار على معبر ايرز ووعود بزيادة مساحة الصيد

الشؤون المدنية: حركة نشطة للتجار على معبر ايرز ووعود بزيادة مساحة الصيد

الشؤون المدنية: حركة نشطة للتجار على معبر ايرز ووعود بزيادة مساحة الصيد

الشؤون المدنية: حركة نشطة للتجار على معبر ايرز ووعود بزيادة مساحة الصيد

مصرر تقرر إغلاق معبر رفح بشكل مفاجئ

مصرر تقرر إغلاق معبر رفح بشكل مفاجئ

البرغوثي: الطريق الى الحرية يمر عبر المقاومة والكفاح ضد الاحتلال

البرغوثي: الطريق الى الحرية يمر عبر المقاومة والكفاح ضد الاحتلال

الاحتلال ينصب حاجزا جنوب جنين ويعيق حركة المواطنين

الاحتلال ينصب حاجزا جنوب جنين ويعيق حركة المواطنين

التعليقات

الدنيا حكايات

دولة فلسطينية في غزة

دولة فلسطينية في غزة

شؤون فلسطينية

قوات الاحتلال تقتحم كفل حارس للتأمين حماية للمستوطنين

قوات الاحتلال تقتحم كفل حارس للتأمين حماية للمستوطنين

الشؤون المدنية: حركة نشطة للتجار على معبر ايرز ووعود بزيادة مساحة الصيد

الشؤون المدنية: حركة نشطة للتجار على معبر ايرز ووعود بزيادة مساحة الصيد

البرغوثي: الطريق الى الحرية يمر عبر المقاومة والكفاح ضد الاحتلال

البرغوثي: الطريق الى الحرية يمر عبر المقاومة والكفاح ضد الاحتلال

الاحتلال ينصب حاجزا جنوب جنين ويعيق حركة المواطنين

الاحتلال ينصب حاجزا جنوب جنين ويعيق حركة المواطنين

عربي

مصر تحجب 500 موقع الكتروني منذ آيار 2017

مصر تحجب 500 موقع الكتروني منذ آيار 2017

بريطانيون يطالبون بإلغاء زيارة &#34;محمد بن سلمان&#34; للندن

بريطانيون يطالبون بإلغاء زيارة "محمد بن سلمان" للندن

بري: معادلة إسرائيل &#34;مالنا لنا وما لكم لنا ولكم&#34; مرفوضة

بري: معادلة إسرائيل "مالنا لنا وما لكم لنا ولكم" مرفوضة

الكشف عن تفاصيل المقترح الأمريكي لحل الأزمة البحرية بين لبنان وإسرائيل

الكشف عن تفاصيل المقترح الأمريكي لحل الأزمة البحرية بين لبنان وإسرائيل

منوعات

مادونا: ابني سيكون رئيسا في المستقبل

مادونا: ابني سيكون رئيسا في المستقبل

فيديو: القصة الحقيقية وراء خبر وفاة &#34;رامبو&#34;

فيديو: القصة الحقيقية وراء خبر وفاة "رامبو"

فيديو: جان ماري رياشي يتعرض لمؤامرة فنّية من زوجته

فيديو: جان ماري رياشي يتعرض لمؤامرة فنّية من زوجته

بعد حبسها.. ريهام سعيد تنفى علاقتها بمراسلة &#34;صبايا الخير&#34;

بعد حبسها.. ريهام سعيد تنفى علاقتها بمراسلة "صبايا الخير"