بري: معادلة إسرائيل "مالنا لنا وما لكم لنا ولكم" مرفوضة

بري: معادلة إسرائيل "مالنا لنا وما لكم لنا ولكم" مرفوضة
رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري
رام الله - دنيا الوطن
علق رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، على موضوع النفط والحدود، حيث قال إن موقف لبنان موحد، ومتضامن في الدفاع عن سيادته وثرواته النفطية وحدوده البحرية والبرية.

وقال بري: إن المعادلة الإسرائيلية "مالنا لنا وما لكم لنا ولكم"، هي معادلة مرفوضة قطعًا ولن تستقيم أو تمر.

وشدد بري​ على ضرورة الاسراع في اقرار موزانة العام 2018، مشيراً إلى أنه إذا كان هناك أمن لحدود الوطن فهناك أيضًا أمن للمجتمع و​الموازنة​ أحد ركائزه.

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