طبيلة يترأس اجتماعاً لمديرين عامين في النقل والمواصلات

طبيلة يترأس اجتماعاً لمديرين عامين في النقل والمواصلات
رام الله - دنيا الوطن
ترأس وزير النقل والمواصلات المهندس سميح طبيلة صباح اليوم الأربعاء 21/02/2018 اجتماعاً موسعاً ضم كافة المديرين العامين وممثلي مديريات النقل والمواصلات بالمحافظات الشمالية، وبحضور وكيل الوزارة السيد عمار ياسين، وكل من الوكيل المساعد لشؤون النقل والترخيص أ. عماد الصافي، والوكيل المساعد لشؤون المديريات م. جمال شقير، ومراقب المرور العام أ. موسى رحال.

وفي مستهل اللقاء رحب الوزير طبيلة بالحضور، وأعرب عن سعادته بهذا اللقاء، وعن أهميته للاستماع وطرح الأفكار المشتركة حول الكثير من القضايا والمسائل التي تتعلق بآليات وتوحيد إجراءات عمل المديريات، والمشكلات والعقبات التي تعرقل حسن سير عملها.

وأشار الوزير إلى أننا نحرص تماماً على توفير كافة المتطلبات اللازمة للمديريات، وضمن الإمكانيات المتاحة  للنهوض بواقع الخدمات المقدمة للجمهور الكريم، والمساهمة بإحداث نقلات نوعية وملموسة في مجال رفع مستوى الأداء وجودة العمل في هذه المديريات.

 وشدد الوزير على ممثلي المديريات بضرورة إبراز المظهر الحضاري للمديريات في كل محافظة، وبما يليق بالدور الفاعل والمثابر للوزارة في تقديم خدماتها المتعددة للمواطنين، والتأكيد على أهمية تحلي المدير وطواقم العمل بالمديرية بكل صفات الصبر والمثابرة في التعامل مع المواطنين، وتقديم العون والمساعدة لهم.

كما أوعز الوزير خلال اللقاء لكافة ممثلي المديريات بتقديم تقرير مفصل في غضون أسبوع حول كافة المستلزمات والاحتياجات اللوجستية للمديريات، وسيتم تشكيل لجنة تناقش كافة القضايا التي يتضمنها التقرير ووضع خطة شاملة للبحث وإيجاد حلول خلاقة ومناسبة للمشكلات والعقبات التي تواجه حسن سير العمل ضمن القوانين والأنظمة المعمولة بها.

من جهته، أشاد السيد ياسين بحكمة الوزير ومتابعته المستمرة لكافة أمور وقضايا المديريات، مشيراً إلى أهمية هذا اللقاء، كونه يمثل خطوة مهمة للاطلاع على واقع واحتياجات ومتطلبات مديريات النقل والمواصلات، وتعزيز دورها، وقدراتها في تقديم خدماتها للمواطنين بأفضل صورة.

وأضاف ياسين بأن هناك عدة  لجان مشكلة من طواقم العمل بالوزارة، تعمل باستمرار وبشكل متسارع لبحث كافة القضايا التي تهم عمل الوزارة ومديرياتها والمتعلقة، بالأرشفة الإلكترونية، والتجهيزات اللوجستية اللازمة، والكوادر البشرية، ومباني المديريات، والتي يعاني أصلاً عدد منها من صغر حجمها بالمقارنة مع حجم عملها ومحتوياتها لا سيما المعاملات والأوراق الثبوتية التي تخص ممتلكات المواطنين وحقوقهم والحفاظ عليها.

وتخلل اللقاء مداخلات متعددة من قبل الحضور، واستعراض لعدد من المقترحات والاحتياجات والمتطلبات التي تهم المديريات.

أخبار ذات صلة

الحمد الله: رواتب موظفي غزة ستصرف فور التمكين والمطلوب تسليم الجباية والأمن

الحمد الله: رواتب موظفي غزة ستصرف فور التمكين والمطلوب تسليم الجباية والأمن

شعث: خطاب الرئيس برنامج حقيقي يواكب التطورات العالمية ورؤية شعبنا

شعث: خطاب الرئيس برنامج حقيقي يواكب التطورات العالمية ورؤية شعبنا

انخفاض طفيف على مؤشر بورصة فلسطين

انخفاض طفيف على مؤشر بورصة فلسطين

معايعة: تعاون فلسطيني برتغالي في المجال السياحي

معايعة: تعاون فلسطيني برتغالي في المجال السياحي

صندوق النقد الدولي: الاقتصاد الفلسطيني على حافة الانهيار

صندوق النقد الدولي: الاقتصاد الفلسطيني على حافة الانهيار

قوات الاحتلال تقمع مسيرة على المدخل الشمالي لمدينة البيرة

قوات الاحتلال تقمع مسيرة على المدخل الشمالي لمدينة البيرة

التعليقات

الدنيا حكايات

دولة فلسطينية في غزة

دولة فلسطينية في غزة

شؤون فلسطينية

طبيلة يترأس اجتماعاً لمديرين عامين في النقل والمواصلات

طبيلة يترأس اجتماعاً لمديرين عامين في النقل والمواصلات

شعث: خطاب الرئيس برنامج حقيقي يواكب التطورات العالمية ورؤية شعبنا

شعث: خطاب الرئيس برنامج حقيقي يواكب التطورات العالمية ورؤية شعبنا

انخفاض طفيف على مؤشر بورصة فلسطين

انخفاض طفيف على مؤشر بورصة فلسطين

معايعة: تعاون فلسطيني برتغالي في المجال السياحي

معايعة: تعاون فلسطيني برتغالي في المجال السياحي

عربي

الكشف عن تفاصيل المقترح الأمريكي لحل الأزمة البحرية بين لبنان وإسرائيل

الكشف عن تفاصيل المقترح الأمريكي لحل الأزمة البحرية بين لبنان وإسرائيل

مقتل جنديين تركيين في انفجار لغم شمالي العراق

مقتل جنديين تركيين في انفجار لغم شمالي العراق

مصرع خمسة جنود ليبيين في هجوم مسلح

مصرع خمسة جنود ليبيين في هجوم مسلح

صورة: الرئيس العراقي يفاجئ نظيره اللبناني بشكل غير متوقع

صورة: الرئيس العراقي يفاجئ نظيره اللبناني بشكل غير متوقع

منوعات

مادونا: ابني سيكون رئيسا في المستقبل

مادونا: ابني سيكون رئيسا في المستقبل

فيديو: القصة الحقيقية وراء خبر وفاة &#34;رامبو&#34;

فيديو: القصة الحقيقية وراء خبر وفاة "رامبو"

فيديو: جان ماري رياشي يتعرض لمؤامرة فنّية من زوجته

فيديو: جان ماري رياشي يتعرض لمؤامرة فنّية من زوجته

بعد حبسها.. ريهام سعيد تنفى علاقتها بمراسلة &#34;صبايا الخير&#34;

بعد حبسها.. ريهام سعيد تنفى علاقتها بمراسلة "صبايا الخير"