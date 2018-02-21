طبيلة يترأس اجتماعاً لمديرين عامين في النقل والمواصلات

وأشار الوزير إلى أننا نحرص تماماً على توفير كافة المتطلبات اللازمة للمديريات، وضمن الإمكانيات المتاحة للنهوض بواقع الخدمات المقدمة للجمهور الكريم، والمساهمة بإحداث نقلات نوعية وملموسة في مجال رفع مستوى الأداء وجودة العمل في هذه المديريات.



وشدد الوزير على ممثلي المديريات بضرورة إبراز المظهر الحضاري للمديريات في كل محافظة، وبما يليق بالدور الفاعل والمثابر للوزارة في تقديم خدماتها المتعددة للمواطنين، والتأكيد على أهمية تحلي المدير وطواقم العمل بالمديرية بكل صفات الصبر والمثابرة في التعامل مع المواطنين، وتقديم العون والمساعدة لهم.



كما أوعز الوزير خلال اللقاء لكافة ممثلي المديريات بتقديم تقرير مفصل في غضون أسبوع حول كافة المستلزمات والاحتياجات اللوجستية للمديريات، وسيتم تشكيل لجنة تناقش كافة القضايا التي يتضمنها التقرير ووضع خطة شاملة للبحث وإيجاد حلول خلاقة ومناسبة للمشكلات والعقبات التي تواجه حسن سير العمل ضمن القوانين والأنظمة المعمولة بها.



من جهته، أشاد السيد ياسين بحكمة الوزير ومتابعته المستمرة لكافة أمور وقضايا المديريات، مشيراً إلى أهمية هذا اللقاء، كونه يمثل خطوة مهمة للاطلاع على واقع واحتياجات ومتطلبات مديريات النقل والمواصلات، وتعزيز دورها، وقدراتها في تقديم خدماتها للمواطنين بأفضل صورة.



وأضاف ياسين بأن هناك عدة لجان مشكلة من طواقم العمل بالوزارة، تعمل باستمرار وبشكل متسارع لبحث كافة القضايا التي تهم عمل الوزارة ومديرياتها والمتعلقة، بالأرشفة الإلكترونية، والتجهيزات اللوجستية اللازمة، والكوادر البشرية، ومباني المديريات، والتي يعاني أصلاً عدد منها من صغر حجمها بالمقارنة مع حجم عملها ومحتوياتها لا سيما المعاملات والأوراق الثبوتية التي تخص ممتلكات المواطنين وحقوقهم والحفاظ عليها.



وتخلل اللقاء مداخلات متعددة من قبل الحضور، واستعراض لعدد من المقترحات والاحتياجات والمتطلبات التي تهم المديريات.



رام الله - دنيا الوطنترأس وزير النقل والمواصلات المهندس سميح طبيلة صباح اليوم الأربعاء 21/02/2018 اجتماعاً موسعاً ضم كافة المديرين العامين وممثلي مديريات النقل والمواصلات بالمحافظات الشمالية، وبحضور وكيل الوزارة السيد عمار ياسين، وكل من الوكيل المساعد لشؤون النقل والترخيص أ. عماد الصافي، والوكيل المساعد لشؤون المديريات م. جمال شقير، ومراقب المرور العام أ. موسى رحال.وفي مستهل اللقاء رحب الوزير طبيلة بالحضور، وأعرب عن سعادته بهذا اللقاء، وعن أهميته للاستماع وطرح الأفكار المشتركة حول الكثير من القضايا والمسائل التي تتعلق بآليات وتوحيد إجراءات عمل المديريات، والمشكلات والعقبات التي تعرقل حسن سير عملها.