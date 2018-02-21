انخفاض طفيف على مؤشر بورصة فلسطين

انخفاض طفيف على مؤشر بورصة فلسطين
رام الله - دنيا الوطن
سجل المؤشر الرئيسي لبورصة فلسطين انخفاضا طفيفا بنسبة 0.04%، اليوم الأربعاء، في جلسة تداول بلغت قيمتها حوالي مليون دولار أمريكي.

وأغلق مؤشر القدس على 588.54 نقطة، منخفضا 0.22 نقطة عن جلسة تداول الأمس، مدفوعا بتراجع مؤشر قطاع التأمين بنسبة 0.87%، ومؤشر قطاع الخدمات بنسبة 0.67%، ومؤشر قطاع الصناعة بنسبة 0.22%، مع ارتفاع مؤشر قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.37%، ومؤشر قطاع الاستثمار بنسبة 0.61%.

وشهدت جلسة اليوم التداول على حوالي 514 ألف سهم، في 161 صفقة، وجرى فيها تداول أسهم 22 شركة، انخفض منها سهم 8 شركات، وارتفع سهم 6 شركات، واستقر سهم 8 شركات.

والشركات الخاسرة كانت: الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات"نابكو"، والتأمين الوطنية،  والمجموعة الأهلية للتأمين، والاتحاد للأعمار والاستثمار، وموبايل الوطنية الفلسطينية للاتصالات، والقدس لمستحضرات الطبية، والاتصالات الفلسطينية، وبنك القدس.

وارتفع سهم شركات المشرق للتأمين، والعالمية المتحدة للتأمين، والبنك الوطني، وفلسطين للاستثمار العقاري، وفلسطين للتنمية والاستثمار والتكافل الفلسطينية للتأمين.

والشركات المستقرة هي: البنك الإسلامي العربي، والعربية الفلسطينية للاستثمار"إيبك"، وبيت جالا لصناعة الأدوية،وبنك فلسطين، ومطاحن القمح الذهبي، والبنك الإسلامي الفلسطيني، والفلسطينية للكهرباء، وفلسطين للاستثمار الصناعي.

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