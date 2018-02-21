معايعة: تعاون فلسطيني برتغالي في المجال السياحي

استقبلت وزيرة السياحة والآثار رُلى معايعة، سفير جمهورية البرتغال روي كافاليو باسيرا، وذلك في مقر وزارة السياحة والآثار بمدينة بيت لحم.





في البداية رحبت الوزيرة معايعة بالسفير، متمنية له النجاح والتوفيق في مهامه الجديدة ممثلاً لجمهورية البرتغال لدى فلسطين، ومبينة تطلعها لمزيد من التعاون والتنسيق في مجال السياحة ومجال التراث الثقافي.





وتحدثت معايعة عن صورة الأوضاع الواقعية والحقيقية في الأراضي الفلسطينية، والمتمثلة بإجراءات الاحتلال من إغلاق وجدار وحواجز واقتحامات للمدن والمخيمات الفلسطينية علاوة على الاستمرار بتقطيع أوصال القرى والمدن الفلسطينية وحصارها بالحواجز العسكرية، واستمرار الاستيطان ومصادرة الأراضي، وفرض سياسة الأمر الواقع.





وتطرقت معايعة للحديث عن أهمية ما تمتلكه فلسطين من كنوز ومقتنيات أثرية، ما يؤهلها لتكون الوجهة السياحية الفريدة على مستوى العالم، مؤكدة تطلعها لمزيد من العمل المشترك لزيادة أعداد الوفود السياحية القادمة إلى فلسطين، من خلال زيادة التشبيك المباشر بين القطاع السياحي الفلسطيني، ونظيره البرتغالي لتزداد أعداد الوفود السياحية البرتغالية القادمة إلى فلسطين ضمن برامج سياحية فلسطينية ومستخدمين للمرافق السياحية الفلسطينية.





وتحدثت معايعة عن صورة الأنماط السياحية الجديدة التي تنتهجها فلسطين، بالإضافة للأنماط التقليدية، ولتكون رافد إضافة في أعداد السياح القادمين إلى فلسطين، مؤكدة أن هذه الأنماط عملت على إثراء السلة السياحية الفلسطينية، وجذبت وفوداً سياحية جديدة إلى فلسطين.





وبدوره، شكر السفير البرتغالي الوزيرة معايعة على حفاوة الاستقبال، متحدثاً عن الواقع السياحي في البرتغال، وما تمتلكه من إمكانيات سياحية مهمة، مؤكداً تطلعه لمزيد من العمل المشترك بين الجانبين، وبالأخص في المجال السياحي والذي يشكل مصدر نفع مشترك للجانبين، مؤكداً على موقف بلاده الداعم للحل القائم على أساس الدولتين، والذي يتطابق مع إرادة المجتمع الدولي وقراراته العديدة.





وتطرق الجانبان للحديث حول تنظيم رحلات تعريفية لمسؤولي القطاع السياحي الخاص في كلا الجانبين، وذلك للاطلاع عن كثب على الإمكانيات السياحية لدى الجانبين بالإضافة لتنظيم زيارة لوفد إعلامي برتغالي إلى فلسطين للاطلاع على الواقع السياحي الفلسطيني، علاوة على بحث إمكانية توفير فرص للتدريب على العمل للعاملين في القطاع السياحي الفلسطيني، وللاستفادة من الخبرات البرتغالية في هذا المجال.





رام الله - دنيا الوطن