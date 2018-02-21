مقتل جنديين تركيين في انفجار لغم شمالي العراق

فيديو أرشيفي: مقتل جنديين تركيين في انفجار لغم أرضي

رام الله - دنيا الوطنقُتل جنديان تركيان، وأصيب ثالث بجروح، جراء انفجار لغم زرعه مسلحو حزب العمال الكردستاني في منطقة (تشام) شمالي العراق، التي تقع قبالة بلدة (شمدنلي) في هكاري التركية.ولتركيا وجود عسكري في مخيم بعشيقة، على بعد 25 كيلومتراً من الموصل، وعزت أنقرة تحركها في المنطقة إلى المساهمة في صد تنظيم الدولة، وطالبت حكومة بغداد، أنقرة بالانسحاب في أكثر من مناسبة، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).ويأتي الحادث، فيما يواصل الجيش التركي عملية عسكرية أطلق عليها (غصن الزيتون)، لطرد مقاتلي قوات سوريا الديمقراطية، من منطقة عفرين شمالي سوريا، وأسفر تحرك أنقرة عن وقوع خسائر بشرية من الجانبين.وتخشى تركيا، أن يؤدي تثبيت الوجود الكردي في شمال سوريا، إلى تغذية نعرات الانفصال لدى الأكراد، كما تعتبر قوات سوريا الديمقراطية ذراعاً لحزب العمال الكردستاني.