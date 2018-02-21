وزارة الصحة: الاعتداء على الطواقم الطبية ظاهرة خطيرة

وزارة الصحة: الاعتداء على الطواقم الطبية ظاهرة خطيرة
رام الله - دنيا الوطن
دانت وزارة الصحة الفلسطينية الاعتداء الذي جرى على الطواقم الطبية في مجمع فلسطين الطبي برام الله، اليوم الأربعاء.

واعتبرت الوزارة، استمرار مثل هذه الاعتداءات ظاهرة خطيرة وشاذة عن عادات وتقاليد شعبنا، حيث تهدد حياة المرضى والمواطنين داخل المشافي.

وأضافت الوزارة في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، أن مجموعة من المواطنين، اعتدوا بالضرب على الطواقم الطبية في مجمع فلسطين الطبي، وكسروا محتويات مكتب مدير المجمع.

وقالت الوزارة في بيانها: إن الاعتداء نجم بعد وفاة رضيع (5 أيام) كان يعاني من تشوهات خلقية في القلب منذ ولادته، "فعملت الوزارة على تحويله إلى مستشفى المقاصد في العاصمة إلا أن المستشفى، اعتذر عن استقباله لعدم استطاعته التعامل مع هذه الحالة، فقامت الوزارة بإجراء التنسيقات اللازمة لتحويله إلى إحدى مشافي الداخل، لكن الرضيع توفي للأسف، بسبب خطورة وضعه الصحي".

وأوضحت الوزارة أنها في الوقت الذي تقدم فيه التعازي لذوي الرضيع، فإنها تؤكد على حرمة المستشفيات، وأن أي اعتداء على هذه المؤسسات، هو اعتداء على جميع المرضى الفلسطينيين.

أخبار ذات صلة

الحمد الله: رواتب موظفي غزة ستصرف فور التمكين والمطلوب تسليم الجباية والأمن

الحمد الله: رواتب موظفي غزة ستصرف فور التمكين والمطلوب تسليم الجباية والأمن

طبيلة يترأس اجتماعاً لمديرين عامين في النقل والمواصلات

طبيلة يترأس اجتماعاً لمديرين عامين في النقل والمواصلات

شعث: خطاب الرئيس برنامج حقيقي يواكب التطورات العالمية ورؤية شعبنا

شعث: خطاب الرئيس برنامج حقيقي يواكب التطورات العالمية ورؤية شعبنا

انخفاض طفيف على مؤشر بورصة فلسطين

انخفاض طفيف على مؤشر بورصة فلسطين

معايعة: تعاون فلسطيني برتغالي في المجال السياحي

معايعة: تعاون فلسطيني برتغالي في المجال السياحي

صندوق النقد الدولي: الاقتصاد الفلسطيني على حافة الانهيار

صندوق النقد الدولي: الاقتصاد الفلسطيني على حافة الانهيار

التعليقات

الدنيا حكايات

دولة فلسطينية في غزة

دولة فلسطينية في غزة

شؤون فلسطينية

طبيلة يترأس اجتماعاً لمديرين عامين في النقل والمواصلات

طبيلة يترأس اجتماعاً لمديرين عامين في النقل والمواصلات

شعث: خطاب الرئيس برنامج حقيقي يواكب التطورات العالمية ورؤية شعبنا

شعث: خطاب الرئيس برنامج حقيقي يواكب التطورات العالمية ورؤية شعبنا

انخفاض طفيف على مؤشر بورصة فلسطين

انخفاض طفيف على مؤشر بورصة فلسطين

معايعة: تعاون فلسطيني برتغالي في المجال السياحي

معايعة: تعاون فلسطيني برتغالي في المجال السياحي

عربي

الكشف عن تفاصيل المقترح الأمريكي لحل الأزمة البحرية بين لبنان وإسرائيل

الكشف عن تفاصيل المقترح الأمريكي لحل الأزمة البحرية بين لبنان وإسرائيل

مقتل جنديين تركيين في انفجار لغم شمالي العراق

مقتل جنديين تركيين في انفجار لغم شمالي العراق

مصرع خمسة جنود ليبيين في هجوم مسلح

مصرع خمسة جنود ليبيين في هجوم مسلح

صورة: الرئيس العراقي يفاجئ نظيره اللبناني بشكل غير متوقع

صورة: الرئيس العراقي يفاجئ نظيره اللبناني بشكل غير متوقع

منوعات

مادونا: ابني سيكون رئيسا في المستقبل

مادونا: ابني سيكون رئيسا في المستقبل

فيديو: القصة الحقيقية وراء خبر وفاة &#34;رامبو&#34;

فيديو: القصة الحقيقية وراء خبر وفاة "رامبو"

فيديو: جان ماري رياشي يتعرض لمؤامرة فنّية من زوجته

فيديو: جان ماري رياشي يتعرض لمؤامرة فنّية من زوجته

بعد حبسها.. ريهام سعيد تنفى علاقتها بمراسلة &#34;صبايا الخير&#34;

بعد حبسها.. ريهام سعيد تنفى علاقتها بمراسلة "صبايا الخير"