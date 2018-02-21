وزارة الصحة: الاعتداء على الطواقم الطبية ظاهرة خطيرة

رام الله - دنيا الوطن

دانت وزارة الصحة الفلسطينية الاعتداء الذي جرى على الطواقم الطبية في مجمع فلسطين الطبي برام الله، اليوم الأربعاء.



واعتبرت الوزارة، استمرار مثل هذه الاعتداءات ظاهرة خطيرة وشاذة عن عادات وتقاليد شعبنا، حيث تهدد حياة المرضى والمواطنين داخل المشافي.



وأضافت الوزارة في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، أن مجموعة من المواطنين، اعتدوا بالضرب على الطواقم الطبية في مجمع فلسطين الطبي، وكسروا محتويات مكتب مدير المجمع.



وقالت الوزارة في بيانها: إن الاعتداء نجم بعد وفاة رضيع (5 أيام) كان يعاني من تشوهات خلقية في القلب منذ ولادته، "فعملت الوزارة على تحويله إلى مستشفى المقاصد في العاصمة إلا أن المستشفى، اعتذر عن استقباله لعدم استطاعته التعامل مع هذه الحالة، فقامت الوزارة بإجراء التنسيقات اللازمة لتحويله إلى إحدى مشافي الداخل، لكن الرضيع توفي للأسف، بسبب خطورة وضعه الصحي".



وأوضحت الوزارة أنها في الوقت الذي تقدم فيه التعازي لذوي الرضيع، فإنها تؤكد على حرمة المستشفيات، وأن أي اعتداء على هذه المؤسسات، هو اعتداء على جميع المرضى الفلسطينيين.