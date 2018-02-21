مصرع أربعة عناصر من طالبان خلال عمليات غربي أفغانستان

مصرع أربعة عناصر من طالبان خلال عمليات غربي أفغانستان
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
لقي أربعة مسلحين من حركة طالبان مصرعهم اليوم الأربعاء، في عملية عسكرية، شنها الجيش الأفغاني في مقاطعة هراة غربي البلاد، بحسب ما أعلنته وزارة الدفاع الأفغانية.

وكتبت الوزارة على حسابها على (تويتر): "قُتل أربعة مسلحين، فيما أُلقي القبض على آخر بعد أن شن الجيش الوطني الأفغاني عملية تطويق في منطقة جولران يوم الثلاثاء"، بحسب ما جاء على موقع صحيفة (القدس).

وتم أيضاً تدمير أربع دراجات بخارجية، ومجموعة من الذخائر والأسلحة في المنطقة المتاخمة لإيران وتركمانستان.

وكثفت قوات الحكومة الأفغانية مؤخراً عملياتها الأمنية قبل تدشين مشروع غاز كبير في هراة، على بعد 640 كيلومتراً غربي كابول.

وسيشارك قادة أفغان وزوار أجانب من دول إقليمية خلال الأيام المقبلة في احتفال كبير بالمشروع، الذي سيمثل بداية لبناء مشروع خط غاز بين تركمانستان وأفغانستان وباكستان والهند.

فيديو أرشيفي: الجيش الأفغاني يشن عملية عسكرية ضد تنظيم الدولة شمال البلاد

 

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