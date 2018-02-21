الحمد الله للعمادي: نتواصل مع المجتمعين الدولي والعربي لحشد الدعم لغزة

الحمد الله للعمادي: نتواصل مع المجتمعين الدولي والعربي لحشد الدعم لغزة
رام الله - دنيا الوطن
استقبل رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله، اليوم الأربعاء، 
في مكتبه برام الله، رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار قطاع غزة السفير محمد العمادي، حيث بحث معه سبل تكريس الدعم المقدم لقطاع غزة، خاصة في مجالات الصحة والطاقة.

وأكد الحمد الله، أن الحكومة تسعى بشكل حثيث، من خلال تواصلها المستمر مع دول العالم، ومؤسسات المجتمع الدولي والأشقاء العرب، لحشد الدعم لصالح قطاع غزة، بما يعمل على النهوض بالخدمات الأساسية المقدمة لأبناء شعبنا في القطاع، خاصة في ظل استمرار الحصار الإسرائيلي عليهم.

وأشار رئيس الوزراء إلى أهمية تكثيف دعم الأشقاء العرب لصمود أبناء شعبنا، خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها، لا سيما تصعيد الاحتلال من ممارساته العدوانية في الاستيطان والتهجير القسري والهدم واعتقال المواطنين،
وتداعيات قرارات الرئيس ترامب بشأن القدس واللاجئين.



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