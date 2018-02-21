فتح تدعو لاتخاذ مبادرة الرئيس مرتكزاً لنظام عالمي أساسه الشرعية الدولية

رام الله - دنيا الوطن

دعت حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) الدول الأوروبية لدعم وتبني مبادرة الرئيس الفلسطيني التي طرحها أمس، في خطابه أمام مجلس الأمن الدولي.



ودعا المتحدث باسمها في أوروبا د. جمال نزال، إلى النظر لخطاب الرئيس كخارطة حل مستندة لإجماع عالمي على إحقاق الشرعية الدولية، ومقررات الأمم المتحدة، والقانون الدولي، وحل الدولتين.



وقال: إن مناداة مبادرة الرئيس الفلسطيني بتكريس الشرعية الدولية والقانون الدولي بشأن حل القضية الفلسطينية تصلح جوهراً لفكرة قطبية قوامها العدالة والقانون الدولي وتوسيع آلية تسوية النزاعات بما يشكل الطرح النقيض لتوجهات تعبر عنها قوى معينة في العالم، وهي ساعية للاستفراد وتقويض مكانة القانون الدولي، ومفاهيم العدالة والمساواة الإنسانية.



وأضاف نزال: إن المواقف المرفوضة التي تعبر عنها الولايات المتحدة وقراراتها المخالفة للقانون الدولي، باتت هي اليوم مصدر تحد خطير عالمياً، وتستحق جواباً من أوروبا أساسه تقديس مكانة الشرعية الدولية والقانون الدولي ومفاهيم العدالة العالمية وفق منطق التاريخ غير المقلوب.



وحذر من أن تعمد الولايات المتحدة تغذية عناصر النزاع الفلسطيني الإسرائيلي بعوامل توتير خارجية يضرب جوهر المنظومة العالمية، ويهدد منطقتنا تحديداً.



وقال نزال: إن مواقف السفير الأمريكي المؤيدة للاستعمار الاستيطاني أمس، تقع على يمين غالبية قوى المعارضة الإسرائيلية الوسط واليسارية، ما يشكل دلالة قاطعة على التأثير السلبي للسياسة الأمريكية على الطيف السياسي الإسرائيلي باتجاه مناهض لضرورات الوصول للتسوية السلمية العادلة للقضية الفلسطينية، مضيفاً: نطلب من أصدقائنا في العالم إعطاء الأهمية القصوى لخطاب الرئيس واعتماده وثيقة عالمية ضد الأحادية وإقصاء دول عالمية وازنة واستعداء قرارات الشرعية الدولية.



وختم نزال قائلاً: تتطلع الشعوب العربية والشعب الفلسطيني بوجه خاص إلى نهوض أوروبا بموقف لحماية الأخلاقيات السائدة والمنشودة عالمياً باتجاه اعتماد الشرعية الدولية معيار حكم أوحد على الحق والباطل، واعتماد مبدأ إشراك أكبر عدد من دول العالم في آليات إحلال السلم في العالم بدل الانفرادية المؤذية والأحاديات المهيمنة، وما تنبع منه من انغلاقية غير جديرة بروح العصر.



وقال: إن شعبنا يولي أهمية قصوى لخطاب الرئيس في نيويورك أمام مجلس الأمن وما عرض خلاله من رؤية تحظى بدعم كلي من حركة فتح والسواد الأعظم من الرأي العام الفلسطيني، مغلقة الباب أمام قوى التيئيس والتطرف والظلامية إقليمياً وعالمياً.