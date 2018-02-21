فيديو: بلديات غزة تعلن حالة الطوارئ وإغلاق بحر غزة بالكامل

خاص دنيا الوطن - محمد جلو

أعلن اتحاد بلديات قطاع غزة، اليوم الأربعاء، عن حالة الطوارئ في كافة مدن وبلديات قطاع غزة، وتقليص خدماتها الأساسية المقدمة للسكان بنسبة (50%)؛ لتجنب انهيارها بشكل كامل، واغلاق بحر غزة بالكامل.



وقال نزار حجازي رئيس اتحاد بلديات قطاع غزة، خلال مؤتمر صحفي عُقد في بركة الشيخ رضوان بغزة: إنه سيتم إغلاق بحر غزة بالكامل، وضخ مياه الصرف الصحي غير المعالجة نحو البحر؛ بسبب عدم قدرة البلديات على توفير الوقود اللازم لأداء عملها.



وشدد حجازي على ضرورة أن يتحمل الجميع مسؤولياته والتدخل العاجل لمنع تدهور الحالة، محذراً من انعدام خدمات البلديات بشكل كامل، وتراكم النفايات في الشوارع، وعدم إيصال المياه إلى منازل المواطنين، وانهيار منظومة الصرف الصحي.



وأوضح، أن هذا الأمر، يتطلب تكاتف جهود الجميع؛ للحفاظ على الخدمات التي تقدمها البلديات، وتدارك الكارثة التي باتت شبه محققة.