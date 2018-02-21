الزهار يدعو الكتل البرلمانية لعقد جلسة طارئة لمناقشة تشكيل حكومة إنقاذ وطني

الزهار يدعو الكتل البرلمانية لعقد جلسة طارئة لمناقشة تشكيل حكومة إنقاذ وطني
رام الله - دنيا الوطن
دعا د. محمود الزهار رئيس كتلة التغيير والإصلاح، كافة أعضاء المجلس التشريعي من الكتل والقوائم البرلمانية لتحمل المسؤولية القانونية والأخلاقية، أمام أبناء شعبهم، وعقد جلسة طارئة لمناقشة تشكيل حكومة إنقاذ وطني، وكيفية الرقابة عليها.

وأكد د. الزهار خلال جلسة للمجلس التشريعي اليوم، أن حكومة الحمد الله حكومة غير شرعية، لأنها لم تُمنح الثقة من المجلس التشريعي، وفقاً للقانون الأساسي الفلسطيني، وبنود اتفاق الفصائل الفلسطينية.

وطالب د. الزهار القوى الفلسطينية والأطر الوطنية الفاعلة؛ لتقول رأيها صراحة في الجهة المعطلة للاتفاقيات المذكورة.

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