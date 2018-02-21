واشنطن تنفي وجود أي قوات لها في عفرين

واشنطن تنفي وجود أي قوات لها في عفرين
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
نفت هيذر ناورت الناطقة باسم الخارجية الأمريكية، وجود عسكري لها في عفرين شمال سوريا، أو أنها قدمت أية تجهيزات أو معدات لأي مجموعة هناك.

وقالت ناورت في مؤتمر صحفي أمس الثلاثاء: "معلوماتنا محدودة بشأن ما يجري في عفرين التي تشهد عملية عسكرية تشنها القوات التركية، وفصائل المعارضة السورية منذ نحو شهر ضد المقاتلين الأكراد"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وفيما يتعلق بالعلاقات بين واشنطن وأنقرة، أشارت ناورت إلى أن الطرفين يقران بأنهما لم ينسقا معاً بشكل جيد للغاية خلال السنوات الأخيرة.

وقالت: "هناك أهداف مشتركة لنا كشريكين وحليفين في حلف شمال الأطلسي (ناتو)، ونحن سنبدأ العمل بشكل جيد من أجل الوصول لهذه الأهداف".

وكانت تركيا، اتهمت واشنطن مراراً بتقديم أسلحة ومعدات عسكرية للوحدات الكردية في سوريا، فيما ردت واشنطن أن هذا الدعم جاء في إطار مكافحة تنظيم الدولة، ولم يشمل أسلحة ثقيلة.

فيديو أرشيفي: مناطق انتشار القوات الأمريكية في سوريا

 

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