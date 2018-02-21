فيديو: السيسي يُعَلّق على اتفاقية الغاز مع إسرائيل: "جبنا فيهم جون"

فيديو: السيسي يُعَلّق على اتفاقية الغاز مع إسرائيل: "جبنا فيهم جون"
الرئيس المصري - عبد الفتاح السيسي
رام الله - دنيا الوطن
أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أن الحكومة المصرية ليست طرفاً في صفقة الغاز، التي جرى توقيعها مؤخراً لاستيراد إحدى الشركات الخاصة كميات من الغاز الطبيعى من إسرائيل، معرباً عن سعادته باهتمام المصريين ببلدهم وما يجرى فيه.

وأوضح السيسي، فى كلمته خلال افتتاح عدد من مراكز خدمة المستثمرين بوزارة الاستثمار، أن الحكومة ليست طرفاً فى الصفقة، قائلاً: "استيراد الغاز من إسرائيل القطاع الخاص اللى عمله، والحكومة مش طرف  فيه، وما عندناش حاجة نخبيها"، وفق ما أوردت صحيفة (اليوم السابع).

ووجه السيسي رسالة للمصريين بقوله: "إحنا جبنا جون يا مصريين فى موضوع الغاز، والنهارده مصر حطت رجلها على طريق أن تبقى مركزاً إقليمياً للطاقة فى المنطقة، وبقالي أربع سنين بحلم بالموضوع ده، وهذا ستكون له إيجابيات كبيرة جداً".

وأضاف: "الناس تبقى مطّمنة إن اللي عملناه كدولة أتاح الفرصة لمصر لتتبوأ المكان ده فى مجال الغاز"، موضحاً أن أرخص تكلفة أو عائد للغاز الطبيعى، أن تستخدم الغاز كمصدر طاقة فى السيارات أو المنازل، متابعاً: "الاستخدام الأفضل للغاز اقتصادياً إنك تعمل قيمة مضافة، كمصانع سماد وبتروكيماويات، وكل ما تتقدم هذه الصناعة العائد يتعاظم".

فيديو: السيسي يُعلق على اتفاقية الغاز مع إسرائيل
 

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